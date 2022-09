FDP-Generalsekretär: Bei Einführung einer Gaspreisbremse muss die Schuldenbremse eingehalten werden

An was forschen eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kiel? Bei „Rent a Scientist“ erklären Forschende Schülern ihre Arbeit. So wie Prof. Frank Meisel, der mit Fünft- und Sechstklässlern aus Dänischenhagen über den Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal sprach.