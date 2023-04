FDP-Landeschefs einigen sich auf Strack-Zimmermann als EU-Spitzenkandidatin

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann könnte als Spitzenkandidatin in die Europawahl starten. Darauf sollen sich die FDP-Landesvorsitzenden am Montag geeinigt haben.

Berlin. Die FDP-Landesvorsitzenden haben sich vor dem am Freitag beginnenden Bundesparteitag auf die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) als EU-Spitzenkandidatin geeinigt. Die Düsseldorferin wird damit Frontfrau bei der Europawahl im kommenden Jahr, wie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland aus Parteikreisen bestätigt wurde. Die Übereinkunft der Länderchefs wurde laut Deutscher Presse-Agentur am Montagmorgen getroffen. Strack-Zimmermann hatte den Wunsch nach der EU-Spitzenkandidatur demnach selbst an Parteichef Christian Lindner herangetragen.

Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und dafür bekannt, leidenschaftlich und öffentlich für ihre Ziele zu argumentieren und – wie bei der Waffenhilfe für die Ukraine – auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) Paroli zu bieten. Die FDP-Jugendorganisation Junge Liberale hatte sie öffentlich vorgeschlagen und als „weltoffene, mutige und durchsetzungsstarke Politikerin“ gewürdigt.

Die FDP berät auf einem Bundesparteitag vom 21. bis 23. April in Berlin über den weiteren Kurs. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger werde für einen der drei Vizeposten der Partei kandidieren, berichtete der „Spiegel“ am Montag. Dafür wird die liberale Europapolitikerin und bisherige FDP-Vizevorsitzende Nicola Beer auf diesen Posten verzichten, wie schon zuvor berichtet wurde. Beer soll Deutschland künftig als Vizepräsidentin im Präsidium der Europäischen Investitionsbank (EIB) vertreten.

