FDP-Parteitag: Lindners doppeltes Spiel

Hessen macht am 8. Oktober sein Kreuz

SPD-Spitzenkandidatin Faeser will erst wenige Wochen vor der Wahl auf Stimmenfang gehen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser tritt für die SPD bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober als Spitzenkandidatin an. In den Wahlkampf will sie aber erst kurz vor den Abstimmungen einsteiegen. Bis dahin wolle sie ihr jetziges Amt „jederzeit voll ausüben“, sagt Faeser.