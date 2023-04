„Lasst uns zeigen, was FDP pur ist“: Wie der Parteitag über das Heizungsgesetz debattiert

Berlin. Die FDP-Delegierten sind nicht ganz bei der Sache. Das findet zumindest die Sitzungsleiterin des FDP-Parteitags. „Ja, Mensch, Leute. Soll ich den Antrag ablehnen wegen Nichtbeteiligung?“, ruft sie in den Saal. Sie wiederholt die Abstimmung. Es geht darum, ob in einem Antrag stehen soll, dass Hunderttausende Arbeitskräfte fehlen, wie es der Parteivorstand aufgeschrieben hat, oder ob der Begriff Million ins Spiel kommt. „Hunderttausende“ bleibt stehen, entscheiden letztlich ein Dutzend der 662 Delegierten. Der Parteitag schleppt sich, es haben schon so viele Abstimmungen stattgefunden, so viele Personalwahlen.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann sorgt wieder für etwas Stimmung. „Unsere Eurofighterin“, kündigte die Sitzungsleiterin sie an. Die derzeitige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses soll kommendes Jahr als Spitzenkandidatin der FDP in die Europawahl ziehen. Strack-Zimmermann flucht über „russische Bekloppte und Trolle“, sie fordert Unterstützung für die Ukraine und Geld für die Bundeswehr. Und sie schickt eine Warnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: Wenn der „einen Fuß in unsere Republik setzt, wird er dahin kommen, wo er hingehört: ins Gefängnis“. Lautes Klatschen, die Delegierten sind wieder präsent.

„Das Heizungsverbotgesetz von Robert Habeck ist ökonomischer Unsinn“

Es ist dann schon späterer Nachmittag, als es richtig laut wird. Die Energiepolitik steht zur Debatte. Über den klimafreundlichen Austausch von Heizungen streitet die Ampelkoalition seit Monaten. Am Mittwoch hat das Kabinett das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet – die FDP-Minister haben zugestimmt, aber in einer Protokollnotiz festgehalten, dass das Gesetz im Bundestag auf jeden Fall noch geändert werden müsse.

Dem baden-württembergischen Abgeordneten Frank Schäffler reicht das nicht. Vor 13 Jahren, in der schwarz-gelben Koalition, hat er gegen die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung gestimmt. Er fand das in Finanznöte geratene Griechenland müsse sich selber helfen.

Jetzt ist ihm die Energiepolitik der Ampel ein Dorn im Auge. 80 Delegierte hat er hinter seinem Antrag versammelt, davon 30 Bundestagsabgeordnete – ein Drittel der FDP-Fraktion. Der Klimaschutz sollte über den Emissionshandel erreicht werden und nicht über „sich auf einzelne Technologien beziehende ordnungsrechtliche Eingriffe“, heißt es in dem Antrag unter anderem. Das lässt sich als Absage an den Heizungstausch verstehen, oder zumindest als Forderung, da nicht so viele Vorschriften zu machen. Aber am liebsten eigentlich gar keine.

„Das Heizungsverbotgesetz von Robert Habeck ist ökonomischer Unsinn“, wettert Schäffler vom Rednerpult aus Richtung Bundeswirtschaftsminister. „Es ist auch technisch nicht umsetzbar.“ Er warnt vor Mieterhöhungen. Vor allem aber findet er, dass Haus- und Wohnungseigentümer benachteiligt werden, und zwar so richtig: „Es ist ein Angriff auf das Eigentum der Menschen“, sagt Schäffler. Der Einbau von Wärmepumpen als Ersatz für Öl- und Gasheizungen dürfe nicht vorgeschrieben werden. „Man sollte den Menschen überlassen, wie sie investieren.“ Im Antrag wird den Grünen Dogmatik, Planwirtschaft und Ignoranz vorgeworfen. Es schimpfen noch ein paar mehr Redner über das, was sie „Irrsinn“ der Grünen nennen.

Nur Herr Schmidt stemmt sich dagegen

Nur Henner Schmidt aus Berlin stemmt sich dagegen. Man dürfe nicht kleinreden, was die FDP bei dem Gesetz bisher erreicht habe, sagt er. Der Antrag Schäfflers bedeute „das ganze Ding auf Null zu setzen“ und damit die Bürger weiter zu verunsichern. Es reiche doch wirklich, den Gesetzentwurf in der Fraktion „Schritt für Schritt“ zu korrigieren. „Das ist kein Misstrauensvotum, es ist eine Rückenstärkung“, sagt Max Reiter von den Jungen Liberalen. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, findet zwar den Bezug auf die Grünen überflüssig, aber auch sie fordert: „Lasst uns zeigen, was FDP pur ist.“ Die FDP-Spitze greift nicht ein. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat nur eine Anmerkung zu einer Formulierung.

Es gibt dann noch ein wenig Hin und Her über ein Zitat des früheren, verstorbenen Parteichefs Guido Westerwelle, in dem es um den Vergleich von Energie- und Brotpreisen ging. Aus dem Zusammenhang gerissen, findet ein Delegierter. Die Antragsteller finden das überhaupt nicht.

Ein paar Formulierungen werden etwas geändert. Letztlich aber stimmen die Delegierten dem Antrag zu. Er kommt nun wohl zu den Verhandlungsunterlagen der FDP-Fraktion.

Einen Antrag der Jungen Liberalen, den Atomausstieg rückgängig zu machen, lehnen die Delegierten ab. Man einigt sich auf einen Kompromiss. Die verbliebenen Kernkraftwerke sollen wieder in Betrieb genommen werden, zumindest „sofern möglich“.