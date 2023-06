FDP-Politiker Fricke: Ministerien müssen nun Verantwortung für Bundeshaushalt übernehmen

Nach Solidaritätsgipfel in Moldau

Selenskyj: Niederlage der russischen „Terroristen“ rückt näher

Wolodymyr Selenskyj sieht den Zeitpunkt, an dem Russland für seine Morde zur Rechenschaft gezogen wird, nahe. Beim Solidaritätsgipfel in Moldau sei weitere Hilfe für die Ukraine mobilisiert worden. Kritisch zeigt sich der Präsident mit Blick auf einen Vorfall in Kiew.