FDP stellt Fracking-Verbot bei Erdgasförderung infrage

ARCHIV - 09.03.2012, USA, Tunkhannock: ARCHIV - Der Bohrturm einer Ölförderplattform, die nach dem Prinzip des «Fracking» arbeitet, ist am 09.03.2012 in Tunkhannock als Sillhouette zu sehen. (zu dpa: Südwest-FDP will Gasförderung durch Fracking prüfen lassen) Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin. Die FDP will angesichts der Energiekrise das Verbot der Erdgasförderung in Deutschland durch das sogenannte Fracking auf den Prüfstand stellen. „Wie wissenschaftliche Studien zeigen, verursacht Fracking unter modernen Sicherheitsstandards keine relevanten Umweltschäden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Torsten Herbst, der „Welt am Sonntag“. Wer Fracking-Gas aus den USA importiere, könne nicht gegen eine sichere Fracking-Förderung in Deutschland sein. „Es sollte daher ernsthaft geprüft werden, ob eine größere Schiefergasförderung unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten in Deutschland machbar ist“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woher kommt unser Strom? Der Energiemix in Deutschland Krieg in der Ukraine, Atomausstieg, Energiewende – Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt rasant. Woher beziehen wir also unseren Strom? © Quelle: RND

Der energiepolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Michael Kruse, sagte der Zeitung, seine Partei unterstütze „die deutliche Ausweitung der heimischen Erdgasförderung“. Alle Optionen müssten geprüft werden. „Das Fracking-Verbotsgesetz von 2017 haben wir aus dieser geradlinigen Position heraus inhaltlich stets abgelehnt.“

Kritik von Grünen

Kritik zum FDP-Vorstoß kam von den Grünen. „Die Gasreserven in Deutschland sind begrenzt. Fracking wird unsere aktuelle Situation keinesfalls lösen“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Montag. Außerdem würde es zu lange dauern, diese Vorkommen zu erschließen. „Und dann wären wir vermutlich bei Zeiträumen, wo wir den Bedarf von Erdgas bereits deutlich reduziert haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt birgt. Kritik wird auch an der Verflüssigung durch starkes Abkühlen geübt, weil dies nach Angaben von Umweltschützern bis zu 25 Prozent des Energiegehalts des Gases kostet.

Habeck: Energieeinsparung für Haushalte „zur Not“ per Gesetz Robert Habeck schließt als Konsequenz auf gesenkte Gaslieferungen durch Russland auch gesetzliche Maßnahmen zu Energieeinsparungen nicht aus. © Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bemüht sich angesichts des Ukraine-Kriegs um eine schnelle Energie-Unabhängigkeit von Russland. Fracking in Deutschland lehnt er aber ab und verweist auf mögliche negative Folgen für die Umwelt sowie rechtliche Hürden.

Zuletzt hatten CSU-Chef Markus Söder und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sowie der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, eine ergebnisoffene Prüfung des Frackings gefordert. Der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG) spricht sich laut „Welt am Sonntag“ angesichts der Energiekrise dafür aus, auch Fracking in Betracht zu ziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa