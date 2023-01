FDP: Nach Lothar Wielers Rückzug sollte RKI unabhängig werden

Treffen in Davos

Mit dem Privatjet zum Weltwirtschaftsforum: Greenpeace fordert Verbot

Laut einer Studie im Auftrag von Greenpeace konnte während des Weltwirtschaftsforum in Davos in 2022 jede zweite Landung mit Privatjet dem Treffen zugerechnet werden. Für die Jahrestagung in der kommenden Woche fordert Greenpeace daher ein Verbot der klimaschädlichen Privatflüge.