﻿Was treibt die FDP?

Berlin. Einmal hat Christian Lindner die FDP für ein paar Sekunden alleine gelassen. Im Frühjahr 2022 war das, die liberalen Delegierten hatten sich in Berlin versammelt. Auf dem Podium fehlte: Parteichef Christian Lindner. Statt in einer Halle in Berlin-Kreuzberg saß er in einem Hotel in New York, mit Jackett und Krawatte, der Blick leicht glasig, in Quarantäne wegen eines Corona-Infekts. Seine Rede hielt er per Videoschalte – die allerdings stotterte. Lindners Bild auf den großen Leinwänden fror ein, dann war er verschwunden. Ein paar Sekunden wenigstens. Schuld war die Technik.

Ein Jahr später ist es ein bisschen anders. Lindner ist längst zurück in Deutschland, aber ab und an scheint es, als überlasse er anderen das Steuer in der Partei: Frank Schäffler zum Beispiel, 54 Jahre, Handelsvertreter aus Ostwestfalen, in der Bundestagsfraktion zuständiger Sprecher für Fintech- und Blockchain-Innovationen, eine Spezialverästelung.

Gerade ist er das FDP-Gesicht im Heizungsstreit der Koalition. Das liegt an knapp anderthalb DIN‑A4-Seiten, die Schäffler im April zusammengeschrieben hat. Der erste Satz lautet, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sei ein Beispiel „für die falsche Klima- und Energiepolitik der Grünen“. Schäffler bringt erst ein paar Dutzend FDP-Politiker dazu, das Papier zu unterschreiben. Dann beschließt der FDP-Parteitag die offene Schmähung des Koalitionspartners mit nur wenigen Gegenstimmen. Die Parteiführung hatte ihre Kritik moderater formuliert. Schäffler setzt den Ton.

Konfrontativ ist der. Kompromisslos. Laut. Die Parteispitze lässt ihn gewähren. Das hat auch mit einer Erfahrung zu tun, die sich durchaus als Trauma beschreiben lässt. 2013 ist die FDP aus dem Bundestag geflogen, nach vier Jahren Regierung mit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt regiert die FDP wieder, aber es sind fünf Landtagswahlen in Folge verloren gegangen. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen regiert die FDP nun nicht mehr mit, im Saarland kam sie mal wieder nicht ins Parlament. In Niedersachsen und in Berlin verpasste sie den Wiedereinzug.

Nur in Bremen haben es die Freien Demokraten gerade noch geschafft. Um rund 1000 Stimmen ging es da nur, aber es war die erste Wahl mitten im Heizungsstreit. „Es ist natürlich ein Symbol – auch wenn jeder Profi weiß, dass die FDP da nur gerade so von der Schippe gesprungen ist“, sagt ein führender FDP-Mann. In der Parteispitze sind manche dünnhäutig geworden angesichts dieser Serie. „Wir stehen unter verschärfter Beobachtung“, befindet ein Vorstandsmitglied.

Nach der Berlin-Wahl macht in der FDP erneut eine Interpretation die Runde: Die Ampel schade der FDP. Die Parteispitze versucht gegenzuhalten, betont die Bedeutung der Liberalen für die Erneuerung des Landes. Als Themen hat sie sich gesetzt: Aufstiegsversprechen, Digitalisierung, Aktienrente, solide Finanzen.

Die Zeit des Appeasements ist vorbei. Wolfgang Kubicki, Vize-FDP-Parteichef

Für Vizeparteichef Wolfgang Kubicki steht der Stil im Vordergrund: „Die Zeit des Appeasements ist vorbei“, verkündet er. Habeck lässt er wenig charmant wissen, der könne sich „gehackt legen“. Die FDP-Spitze distanziert sich vom Tonfall, wie so oft.

Aber die Ankündigung passt dazu, wie sich die FDP in den Frühjahrswochen positioniert. Lindner sagt, die FDP widersetze sich einer „Politik gegen das Auto“. Verkehrsminister Volker Wissing blockiert in Europa in letzter Minute eine E‑Fuel-Regelung, der Koalitionsausschuss zum beschleunigten Autobahnbau dauert 30 Stunden. Die FDP gilt als Blockierer, aber Parteichef Lindner zeigt sich zufrieden. Autos, ein emotionales Thema, deutlich emotionaler jedenfalls als die Schuldenbremse, mit der die FDP sonst versucht, Wähler zu gewinnen.

FDP grundsätzlich skeptisch bei Grünen-Vorschlägen

Das gilt auch für das Heizungsgesetz. Die Abgeordneten berichten über Verunsicherung der Bürger. Weil jeder eine Heizung hat, kann jeder mitreden. Die Angst, teure neue Heizungen bezahlen zu müssen, übersteigt schnell die vor dem Klimawandel. Verbände protestieren, die Opposition ist – auch gemäß ihrer Rolle – empört. Die FDP ist ohnehin grundsätzlich skeptisch bei Vorschlägen der Grünen.

Habeck entgleitet die Kommunikation, nicht nur, aber auch, weil zwischendurch der fürs Gesetz verantwortliche Staatssekretär wegen anderer Vorwürfe gehen muss. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hüllt sich in Schweigen, bei den Autobahnen hat das zuletzt der FDP genutzt. Die Empörung der einen befeuert die der anderen. „Es ist Druck in der Bude“, berichtet ein Bundestagsabgeordneter der Liberalen. Ein anderer sagt es drastischer: „Die Kommunalpolitiker randalieren.“

Und da kommt nun Schäffler ins Spiel.

Lindner nannte Schäffler „David Cameron der FDP“

Er hat seine ganz eigene Geschichte mit der FDP. Zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung kämpfte Schäffler 2011 gegen die Rettungsschirme für Griechenland und andere Staaten, die in Finanzschwierigkeiten geraten waren. Die FDP-Spitze unter ihrem Kurzzeitchef Philipp Rösler nannte ihn destruktiv und bremste ihn aus, ein von Schäffler angestrebter Mitgliederentscheid scheiterte mangels Beteiligung. Christian Lindner war FDP-Generalsekretär und lästerte, Schäffler sei „der David Cameron der FDP“, ein Sinnbild der europapolitischen Isolation. Der britische Premier hatte mit einem Volksentscheid den EU‑Ausstieg seines Landes herbeigeführt.

Die Griechen zahlen weiter mit dem Euro, die Währung ist nicht zerbrochen. Lindner ist als Generalsekretär zurückgetreten und als Parteichef wiedergekommen.

Schäffler weiß spätestens seit damals, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Unter anderem helfen Schlagworte und Zuspitzungen.

Im Heizungsstreit zeigt sich das: Schäffler spricht von Verbot, Zwang, Ideologie, Katastrophe. Sehr viel griffiger klingt das als die „Technologieoffenheit“, die Fraktionschef Christian Dürr gerne einfordert. Im Gesetz gebe es „dogmatische Vorfestlegungen auf einzelne Technologien, planwirtschaftliche Regelungswut bis ins Detail und ignorante Überforderung der Betroffenen“, heißt es in seinem Parteitagsantrag.

FDP will Wähler mit demonstrativer Härte bei sich halten

Viele in der Partei sind genervt von dem lautstarken Kubicki, Schäffler betrachten sie skeptisch. Beide seien nicht steuerbar, heißt es bei vielen.

Lindner findet, dass Kubicki der Partei mehr nütze als schade. Der Schleswig-Holsteiner stand ihm zur Seite, als er als neuer Parteichef versuchte, die aus dem Bundestag geflogene Partei wieder neu aufzustellen.

Außerdem hat auch Brachialität ihre Fans. „Viele sind zufrieden, dass wir Habeck Contra geben“, sagt einer aus der Fraktionsführung. „Manche wünschen sich zwar mehr Konstruktivität, andere aber mehr Härte.“ Die zweite Gruppe sei gerade die relevantere für die FDP, es seien die Anhänger, die bei Wahlen zur Union abwandern könnten. Ziel sei, „viel und wahrnehmbar zu verändern“.

Wie geschlossen ist die FDP?

Diesmal lässt Lindner Schäffler gewähren. Ein FDP-Spitzenpolitiker beschreibt es so: „Am Hofe des Sonnenkönigs hat Schäffler eine Rolle.“ Lindner hat Schäffler zwar nicht gerufen, aber jetzt, wo er da ist, wird er ins Bild eingefügt.

Viele sind zufrieden, dass wir Habeck Contra geben. Stimme aus der FDP-Fraktionsführung

„Es sollte Geschlossenheit demonstriert werden“, sagt ein anderer hochrangiger Parteimensch. Es ist eine der Maximen, die Lindner seiner Partei verordnet hat. Die Niederlage bei der Bundestagswahl 2013 habe zwei Gründe, heißt es bei vielen in der FDP: Merkel habe dem kleinen Koalitionspartner keinen Raum gelassen. Und die FDP habe sich keinen Raum genommen, weil sie mit innerparteilichen Machtkämpfen beschäftigt gewesen sei. Lindner, so heißt es, habe die Partei geeint.

Aus Lindners Sicht ist es besser, wenn der Parteitag seinen Frust an einem Gesetz des grünen Wirtschaftsministers auslässt, als über verlorene Wahlen zu diskutieren. Ein drastischer Beschluss eines Parteitags kann auch Verhandlungschancen verbessern. Und Lindner hat ohnehin andere Sorgen: „Sein Fokus liegt auf dem Haushalt. Das soll sein Meisterstück werden. Und er muss es auch werden“, sagt ein FDP-Spitzenpolitiker.

Aber es gibt Widersprüche, mindestens: Wenige Tage vor dem Parteitag lässt Lindner sein Ministerium verkünden, dass er Habecks Gesetzentwurf bereits wesentlich geändert habe. „BMF stärkt Wirtschaftlichkeit und Technologieoffenheit“, steht über dem Papier, viel ist darin die Rede davon, was Lindner gelungen ist und was er durchgesetzt habe. Einen Tag später stimmt der FDP-Chef im Kabinett dem Gesetz zu und kündigt in einer Protokollerklärung weitere Veränderungen im parlamentarischen Verfahren an. Dann folgt der Parteitagsbeschluss, der sich so lesen lässt, als sei alles wieder grundsätzlich infrage gestellt. Und die Fraktion weigert sich, das Gesetz im Bundestag beraten zu lassen.

Was will die FDP erreichen?

Es wird unübersichtlich. Was die FDP genau erreichen will, wird in all dem Hin und Her nicht im Detail klar. Die FDP spricht von anderen Fristen, von anderen Heizungsformen als der Wärmepumpe als Alternative zu Gas- und Ölheizungen, von der kommunalen Wärmeplanung und von der Bedeutung des Emissionshandels. 101 Fragen gebe es, berichtet die „Bild“-Zeitung und zitiert dazu Schäffler. 101 Fragen, eine griffige Sache. „Die FDP-Fraktion hat noch rund 100 Fragen an Robert Habeck“, sagt auch Generalsekretär Bijan Djir-Sarai ein paar Tage später. Schäffler verhandelt nicht übers GEG, aber sein Vorstoß bekommt einen offiziellen Anstrich. Nur: „Die FDP-Fraktion“ weiß nichts von 101 Fragen. Djir-Sarai reduziert auf „viele Fragen“.

Justizminister Marco Buschmann schaltet sich ein. Er war Lindners Generalsekretär, als der die FDP in Nordrhein-Westfalen leitete, und wechselte mit dessen Aufstieg erst als Bundesgeschäftsführer in die Parteizentrale und dann als Fraktionsgeschäftsführer in die Bundestagsfraktion. Er gilt als Kopf hinter Lindners Aufstieg, und beobachtet die Parteivorgänge auch als Minister genau. In einer Fraktionssitzung meldet er sich zu den 101 Fragen zu Wort. Er mahnt zur Mäßigung und zu Disziplin in der Kommunikation. Buschmann könne sehr streng werden, heißt es.

Gefährliches Image einer „Dagegen-Partei“

Er ist einer derer, die sich bemühen, dass der FDP nicht das Image einer „Dagegen-Partei“ anhaftet. Hilft nichts, ist die Analyse. Schäffler hat sein Twitter-Profil mit einem Zitat des liberalen Ökonomen Hayek garniert: „Es ist eine der Hauptaufgaben des Wettbewerbs, zu zeigen, welche Pläne falsch sind.“ Er gilt als einer, der die Ampel auch platzen lassen würde. „Zwangskoalition“, nennt er sie.

Letztlich beantwortet Habeck so um die 70. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt wissen, das Gesetz solle vor der Sommerpause beschlossen werden.

Dieses Gesetz darf auch den Sozialstaat nicht überfordern. Bijan Djir-Sarai, FDP-Generalsekretär

Schäffler versammelt nach Fraktionsschätzungen 20 bis 30 Kollegen um sich. Sie könnten ein Gesetz wohl nicht scheitern lassen: Die Ampel hat insgesamt eine deutliche Mehrheit von knapp 100 Abgeordneten, da ist etwas Luft.

Djir-Sarai bringt es nun auf diese Formel: „Dieses Gesetz darf die Menschen in unserem Land wirtschaftlich und finanziell nicht überfordern. Dieses Gesetz darf auch den Sozialstaat nicht überfordern“, sagt er dem RND.

Für die Fraktion verhandelt nun deren Vizechef Lukas Köhler, der zuständig ist für die Wirtschafts- und Energiepolitik. Köhler hat Philosophie studiert und ist außerdem Generalsekretär der bayerischen FDP. Er muss nebenher auch noch einen Wahlkampf managen. Im Oktober wird in Bayern gewählt. Die FDP hat es dort immer mal wieder nicht in den Landtag geschafft.

Lindner hat mittlerweile die Ministerien zum Sparen aufgefordert.

Inzwischen dringt Scholz darauf, das Gesetz bis zum Sommer zu verabschieden. Auf die Frage, ob das möglich sei, hat Lindner am Wochenende in der ARD nur ein Wort gesagt: „Ja.“ Eine Festlegung war das nicht.