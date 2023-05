FDP will Familiennachzug zu Geflüchteten einschränken

Mögliche absolute Mehrheit im Parlament

Landtagswahl-Umfrage: CSU liegt bei 43 Prozent

Eine aktuelle Umfrage des Instituts Civey zeigt, dass die CSU in Bayern an Zustimmung gewinnt und aktuell bei 43 Prozent liegt. Damit rückst sie an eine mögliche absolute Mehrheit im Parlament heran. Dafür wären aktuell 45 Prozent nötig - weil einige Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.