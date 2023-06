FDP zufrieden mit Änderungen im Heizungsgesetz – für Spahn ist das Verfahren eine „Farce“

Berlin. Die deutsche Politik reagiert auf die Einigung der Ampelkoalition beim Heizungsgesetz. FDP-Chef Christian Lindner sieht gute Chancen für einen Beschluss des Gesetzes in der kommenden Woche im Bundestag. SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil hofft auf eine stabilisierende Wirkung.

Lindner sagte am Dienstag vor einem Treffen mit seinen Finanzministerkollegen aus Polen und Frankreich bei Weimar, er sehe keine unüberwindlichen Hürden mehr, sollten die Fraktionen der am Dienstag erreichten Einigung zustimmen. Der Beschluss gehe in eine „absolut richtige Richtung“. Unter anderem habe man im Bereich der Förderung eine tragfähige Vereinbarung erzielt. „Davon kann das Vorhaben nur profitieren.“

Die bereits bekannten Eckpunkte zu dem zunächst umstrittenen Gesetz wertete Lindner als gutes Ergebnis aus Sicht der FDP. Das Gesetz konzentriere sich nicht ausschließlich auf Wärmepumpen, sondern sei technologieoffen. Es gebe weniger Bürokratie und keine unverhältnismäßigen Verbote. Außerdem werde sorgfältig mit öffentlichen Mitteln umgegangen.

FDP: Keine Eingriffe ins Eigentum

Nach Darstellung der FDP soll es beim Heizungsgesetz keine Eingriffe ins Eigentum geben. Aus Fraktionskreisen hieß es am Dienstag, auf Grundlage der von den Koalitionsspitzen vereinbarten „Leitplanken“ sei die Wende beim Heizungsgesetz vorangebracht worden. „Die Detailfragen, die die Leitplanken naturgemäß offengelassen hatten, sind nun geklärt. Grundlegend für die Arbeit an den Änderungsanträgen ist, dass wir echte Technologieoffenheit ins Gesetz schreiben und den Heizungstausch fair fördern. Wichtig war uns, dass es keine Eingriffe ins Eigentum geben wird und niemand verpflichtet wird, seine Heizung auszubauen.“ Das gelte auch, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliege.

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, sagte dem RND: Es sei gut, dass die Ampel sich geeinigt habe. „So kann das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger Klarheit, wie es mit dem Heizen weitergeht.“

SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil hofft unterdessen auf eine stabilisierende Wirkung in der Sommerpause. Das Heizungsgesetz solle nächste Woche beschlossen werden, auch der Bundeshaushalt solle dann kommen, sagte er am Montag in der ntv-Sendung „Beisenherz“. „Das Fachkräftezuwanderungsgesetz haben wir hinbekommen. Dass der Mindestlohn steigt, ist ein wichtiges soziales Thema. Wenn solche Sachen vor der Sommerpause noch erledigt werden, dann kommt hoffentlich über die Zeit, in der es politisch wieder etwas ruhiger ist, Stabilität und Ruhe rein.“ Mit „gutem Regieren“ könnten nach Klingbeils Ansicht dann auch die jüngsten Erfolge der AfD bei Umfragen und bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg gekontert werden.

Jens Spahn: Verfahren ist Farce

Weniger optimistische Stimmen wurden aus Kreisen der CDU laut. „Wie viele Male will sich die Ampelkoalition eigentlich noch zum Heizungsgesetz einigen? Ein Gesetzestext liegt immer noch nicht vor“ kritisierte Jens Spahn auf Twitter. Er warf der Ampelkoalition vor, das Gesetz mit „aller Gewalt verabschieden“ zu wollen. Das Verfahren sei eine „Farce“, so Spahn.

Bei einem Treffen der Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP waren offene Punkte am geplanten Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen geklärt worden. Details waren zunächst unklar. Der Gesetzentwurf soll entsprechend geändert werden.

RND/dpa