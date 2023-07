﻿Pogo gegen die AfD-Schockstarre: die Politpunker „Feine Sahne Fischfilet“ und ein Abend in Sonneberg

Sonneberg. Als der Abend beginnt, über den sie in Sonneberg noch lange reden werden, kommen Marcel für einen Moment die Zweifel. Was hat er da eigentlich getan? Und was wird daraus? Er hat „Feine Sahne Fischfilet“ in seine Kneipe eingeladen. Deutschlands bekannteste linke Punkband spielt im „Gewölbe-Keller“ im Zentrum der Südthüringer Kreisstadt, einen Steinwurf vom Landratsamt entfernt, wo an diesem Tag der AfD-Politiker Robert Sesselmann die Amtsgeschäfte aufgenommen hat. 800 Leute stehen seit Stunden geduldig vor seinem Laden an. So viele junge Menschen auf einem Haufen hat Sonneberg lange nicht mehr gesehen, vor allem nicht so viele mit linken Slogans auf den T-Shirts. Die Stimmung ist aufgekratzt, es wird legendär werden.

„Es ist wahnsinnig wichtig für Sonneberg, dass es dieses Konzert gibt“, sagt Jessica, 24, schwarzes Shirt, runde Brille, Dreadlocks auf dem Kopf. Sie studiert Soziale Arbeit im nahen Coburg und wünscht sich vor allem „mehr politische Bildung“ in ihrer Stadt. Politpunk ist da ein willkommener Anfang.

Aber Wirt Marcel, der Vorname muss angesichts der Umstände reichen, hat gerade eine Nachricht erhalten: „Du Wichser, warum hast du diese Band eingeladen?“ Gesendet von einem Stammgast, mit dem der drahtige 43-Jährige „bis morgens um sieben an der Bar diskutiert“ hat, wie er sagt: über die Ampel in Berlin, über Verlustängste und die Sesselmann-Wahl. Wie er mit vielen diskutiert hat, wie es ein guter Barkeeper tut.

Marcel betreibt den "Gewölbe-Keller" in Sonneberg © Quelle: Jan Sternberg/RND

Marcel strafft sich, zieht sein T-Shirt glatt, das er und alle aus seiner Crew an diesem Abend tragen. „Faschisten wählen ist KEIN Protest!“ steht darauf. Drinnen beginnt die Band mit ihren ersten Songs, die Bühne ist winzig, noch nie gab es im „Gewölbe-Keller“ ein Live-Konzert. „Feine Sahne Fischfilet“ begannen als linke Dorfpunks aus Vorpommern, inzwischen spielen sie die großen Open Airs. Sie sind auf dem besten Weg, die „Toten Hosen“ ihrer Generation zu werden. Ihre Songs sind mitgrölfähig, Hymnen für Verzweifelte und Verkaterte. „Wenn‘s morgen vorbei ist/ Scheißegal wir haben gelebt“ und „Ich bin komplett im Arsch/ Weiß nicht wohin mit mir/ Ich bin komplett im Arsch/ Keine Ahnung wie es weiter geht“.

Zwei Tage nach der Wahl des ersten AfD-Landrats schrieben „Feine Sahne Fischfilet“ auf Facebook: „Sonneberg, wo sollen wir hinkommen?“ Für Kritiker klang das nach wohlfeilem Bekenntnis-Tourismus. Und auch Sänger Jan „Monchi“ Gorkow weiß, wie zweischneidig dieser Aktivismus sein kann: „Wir kommen uns manchmal vor wie die Feuerwehr. Hier brennt es, dann kommen wir hin und löschen das“, sagt er im Interview vor dem Konzert. „Wir versuchen, uns auf die coolen Leute hier zu konzentrieren und denen neue Kraft zu geben. Was wir als Band reingeben können, ist genau das. Das ist bestimmt zu wenig. Aber es ist vielleicht für die Leute für den Moment was Gutes.“

Die „Sternburg“-Vorräte der Region leergekauft

Auch Marcel spricht von Kraft, von Hoffnung, von der „Schockstarre“, in der er sich seit dem Wahltag befunden habe und die sich jetzt löst. Er hat die T-Shirts bestellt, hat im Getränkemarkt die Sternburg-Biervorräte leergekauft - Punkerbier in Halbliterflaschen, das er sonst nicht auf der Karte hat.

Als die Security-Leute den Einlass freigeben, kommen als erstes die Handballer. Sie mussten nicht anstehen, weil Marcel auch Trikotsponsor der 2. Herren des Sonneberger HV ist. Viele Ukrainer und Moldawier spielen in der Mannschaft, gelebte Integration im Kreis Sonneberg, auch das gibt es. „Die gehören jetzt zu uns, das sind unsere Nachbarn“, sagt ihr Teamkollege Paul. Er freut sich auf die Musik, aber er gehört nicht zu denjenigen, die jetzt dringend neue Kraft und Hoffnung bräuchten. „Das war eine demokratische Wahl“, sagt er, und die AfD sei für ihn eine Partei wie die anderen auch: „Das ist für mich kein Faschismus, und Sesselmann wird hier jetzt keine KZs in Sonneberg einrichten“. Paul lässt seinen Blick über die Menge schweifen, die sich an der Tür zur Kneipe ballt: „Bestimmt sind da welche darunter, die AfD gewählt haben.“ Er auch? „Kann sein. Kann auch nicht sein.“

Ein präziser Satz zur AfD

Monchi sagt vor dem Konzert: „Es ist ein elementares Problem, dass die normalen Parteien es nicht mehr schaffen, die Leute mitzunehmen, dass sie gewisse Regionen komplett vergessen. Das ist was total Bitteres. Trotzdem gibt es keinen Grund, die AfD zu wählen.“

Später auf der Bühne kleidet er das in einen präzisen Politpunk-Satz: „Man trinkt in der Kneipe auch nicht plötzlich aus der Pissrinne, nur weil das Bier schal schmeckt.“

Die Band macht ihre Ankündigung wahr, so lange zu spielen, bis alle in der Schlange reingekommen sind. Die Luft wird immer dicker, vier Runden, vier Mal Druckbetankung „Komplett im Arsch“, bis kurz vor Mitternacht, Stagediving unter den niedrigen Gewölbedecken inklusive. In der ersten Runde wird Marcel über die Köpfe der Menge getragen, später sogar Monchi. Schweiß, nackte tätowierte Männer-Oberkörper, die Hände zur Decke, glückliche Gesichter.

Draußen steht ein Streifenwagen. Stress gibt es nicht an diesem Abend. Keine Reaktion, nur Beschwerden über Krach.

"Feine Sahne Fischfilet" im "Gewölbe-Keller" Sonneberg: Wirt Marcel auf seiner Theke © Quelle: Jan Sternberg/RND

Wie war es denn hier in Südthüringen mit den Rechten in den Neunzigern, in den „Baseballschlägerjahren“, wollen die angereisten Reporter von Marcel wissen. „Baseballschläger gab es eigentlich kaum“, antwortet er in seiner trockenen, präzisen Barkeeper-Art. „Meist hatten sie Axtstiele. Oder Dachlatten.“ Und wie ist es heute? „Heute müssen die Neonazis nicht mehr kämpfen. Sie haben sich in die Gesellschaft integriert. Sie sind jetzt die Mitte.“

Der „Gewölbe-Keller“ stellt sich gegen diesen Sonneberger Mainstream. Und will doch für alle offen bleiben. Wer ein T-Shirt mit rechtsextremen Symbolen oder Parolen trägt, dem gibt Marcel zwei Möglichkeiten: Etwas drüberziehen - oder rausgehen. Wer rechte Sprüche klopft, wird ermahnt, kann zivil weiterdiskutieren - oder zahlen. So sind die Regeln bei Marcel, und es sind gute Regeln.

Er selbst ist zugleich gespannt und verunsichert, wie es jetzt weitergeht mit Sonneberg und dem „Gewölbe-Keller“. „Ich mache eine Kneipe gegen die 53 Prozent“, sagt er, aber es soll trotzdem eine Kneipe bleiben, in denen alle miteinander diskutieren können. Über das Heizungsgesetz, über die AfD - und darüber, was an diesem Abend eigentlich passiert ist in Sonneberg.