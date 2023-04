Felt, Assange, Snowden und Co.: die größten Whistleblower der Geschichte

Der damalige FBI-Vizedirektor Mark Felt gab in den 1970er-Jahren (Foto aus der Zeit) Informationen an einen Journalisten weiter und war damit eine Schlüsselfigur in der Watergate-Affäre.

Whistleblower sorgen mit ihren Enthüllungen für Skandale. Im aktuellen Fall aus den USA leakte mutmaßlich ein 21-Jähriger geheime US-Dokumente über den Krieg in der Ukraine, Russland und Verbündete der Vereinigten Staaten. Dabei ist weniger der Inhalt, sondern die Veröffentlichung der Geheimakten überhaupt der eigentliche Skandal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vergangenheit deckten immer wieder Insider und Informanten Geheiminformationen von Regierungen oder Missstände in Branchen auf. Ein Blick auf die bekanntesten Fälle – und wie es den Whistleblowerinnen und Whistleblowern heute geht.

Edward Snowden sorgte mit NSA-Akten für weltweiten Skandal

Der wohl bekannteste Whistleblower der Welt heißt Edward Snowden. Der heute 39-jährige US-Amerikaner gab im Jahr 2013 brisante Dokumente an Journalisten weiter, welche die massenhafte Ausspähung von E‑Mails, Telefonaten und Internetaktivitäten durch den US-Geheimdienst NSA unter dem Namen PRISM aufdeckten. Seine Dokumente legten auch die Tempora-Spionageaktivitäten des britischen Geheimdienstes offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Veröffentlichung der geheimen Dokumente setze sich Snowden nach Russland ab, wo ihm im vergangenen September 2022 auch die Staatsbürgerschaft von Präsident Wladimir Putin verliehen wurde. Eigentlich wollte er allerdings über Singapur nach Ecuador. Nachdem die USA seinen Reisepass annulliert hatten, endete seine Reise in Moskau. Die Vereinigten Staaten verlangen seitdem seine Auslieferung. Snowdens Ehefrau Lindsay Mills und seine Tochter leben ebenfalls in Russland.

Angst vor Verfolgung: Edward Snowden tritt meist nur virtuell auf. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Chelsea Manning machte auf US-Kriegsverbrechen aufmerksam

Auch Whistleblowerin Chelsea Manning sorgte mit ihren Veröffentlichungen für einen handfesten Skandal. Die ehemalige US-Soldatin, die zu Zeiten ihrer Veröffentlichung noch Bradley Manning hieß, spielte 2010 750.000 den Irak- und Afghanistan-Krieg betreffende Dokumente Wikileaks zu. Die Papiere legten schwere Vergehen des US-Militärs offen. „Wir haben großen Schaden angerichtet. Mein Job war es, Leute zu töten. Es war wie ein Fleischwolf. Jede Entscheidung, die ich in der Analyseabteilung treffen musste, war eine über Leben und Tod. Das lastet bis heute jeden Tag schwer auf mir“, erzählte Manning im Rahmen ihrer Buchvorstellung dem NDR.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Mai 2020 wurde Manning im Irak verhaftet. Später wurde Manning zu einer Haftstrafe von insgesamt 35 Jahren verurteilt. Sie wurde allerdings bereits 2017 nach sieben Jahren Militärhaft auf Anordnung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama vorzeitig freigelassen. 2019 musste sie aufgrund neuer Vorwürfe ein weiteres Jahr in Beugehaft. Heute lebt sie in Brooklyn und arbeitet als Sicherheitsberaterin und Expertin für Data-Science und Machine-Learning sowie als Kolumnistin und Profigamerin.

Verurteilte Whistleblowerin: Die einstige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning 2018 bei der Internetkonferenz re:publica. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Julien Assange sitzt seit vier Jahren in Haft

Im Gegensatz zu Snowden und Manning sitzt er in Haft: Der umstrittene australische Investigativjournalist und Politikaktivist Julian Assange ist Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Dort wurden seit der Gründung im Jahr 2006 immer wieder brisante Dokumente veröffentlicht. 2010 wurde er von zwei Frauen in Schweden wegen sexueller Vergehen beschuldigt. Wenig später stellte die schwedische Justiz einen internationalen Haftbefehl wegen Vergewaltigung aus. Zu diesem Zeitpunkt war Assange bereits unter Erlaubnis nach Großbritannien ausgereist. Um eine Auslieferung zu verhindern, floh der heute 51-Jährige 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London, wo er zunächst Asyl erhielt.

Mehr zum Thema Wikileaks-Gründer Julian Assange: Medien fordern von USA Verzicht auf Strafverfolgung

Nachdem Assange 2019 das Asyl entzogen wurde, wurde er von der Londoner Polizei in der ecuadorianischen Botschaft festgenommen. Seitdem sitzt er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London ein. Ihm droht die Auslieferung in die USA, wo ihn eine lebenslange Haftstrafe erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sitzt im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh: Wikileaks-Gründer Julian Assange. © Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Daniel Ellsberg veröffentlichte die Pentagon-Papers

Der erste prominente US-Whistleblower war Daniel Ellsberg. Er enthüllte im Jahr 1971 die Pentagon-Papers, mit denen Ellsberg die jahrelange Täuschung der Öffentlichkeit durch das US-Verteidigungs­ministerium und das Weiße Haus über wesentliche Aspekte des Vietnam-Kriegs aufdeckte. So wurden unter anderem die Kriegsziele von mehreren US-Regierungen in Folge absichtlich falsch dargestellt.

Die Veröffentlichung der Informationen in der „New York Times“ wurde zunächst von der US-Regierung untersagt. Ellsberg zog vor Gericht und setzte nach einem Grundsatzurteil eine Veröffentlichung durch. Er wurde jedoch trotzdem wegen Spionage angeklagt und ihm drohten bis zu 115 Jahre Haft. Zu einem Prozess kam es aber nie, weil bekannt wurde, dass von der US-Regierung beauftragte Mitarbeiter des Geheimdienstes bei Ellsbergs Psychiater einbrachen und er illegal überwacht wurde. Ellsberg ist heute 92 Jahre alt, er war nach der Veröffentlichung der Pentagon-Papers weiter politisch aktiv und kritisierte unter anderem massiv den Irak-Krieg der USA.

Daniel Ellsberg im Jahr 2019. © Quelle: picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

David Kelly starb unter mysteriösen Umständen

Der Brite David Kelly war als Mikrobiologe und Biowaffenexperte ein Berater des britischen Verteidigungs­ministeriums. Er soll der BBC im Jahr 2003 Informationen zugeführt haben, durch die die britische Regierung in Verdacht geriet, Geheimdienst­berichte über irakische Massen­vernichtungs­waffen aufgebauscht zu haben. Kelly selbst bestritt die Informations­weitergabe, die BBC nannte ihn allerdings als Hauptquelle.

Bekannt wurde Kelly einer breiteren Öffentlichkeit durch seinen Tod mit 59 Jahren. Drei Tage nach seiner offiziellen Anhörung vor dem Untersuchungs­ausschuss wurde er am 17. Juli 2003 mit durchgeschnittener Ellenarterie tot aufgefunden. Diese war mit seinem Taschenmesser durchtrennt worden. Fingerabdrücke wurden nicht gefunden, dafür eine leere Schachtel Schmerztabletten. Im August begann eine richterliche Untersuchung der Todesumstände, deren Ergebnisse sieben Jahre später vorgestellt wurden. Das Justizministerium stellte aufgrund des pathologischen Berichts Selbstmord fest.

David Kelly sagt bei der Anhörung am 15. Juli 2003 vor einem Untersuchungsausschuss des Unterhauses in London aus. © Quelle: picture-alliance / dpa

Mark Felt: die Schlüsselfigur in der Watergate-Affäre

Die Watergate-Affäre, die im Sommer 1972 ihren Anfang nahm, ist einer der bekanntesten Skandale der USA. Sie führte im Jahr 1974 schließlich zum Rücktritt des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon, nachdem eine Reihe von gravierenden Missbräuchen von Regierungs­vollmachten offengelegt worden waren. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der FBI-Vizedirektor Mark Felt als Informant, was allerdings erst 33 Jahre später bekannt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Marineoffizier Bob Woodward, später Journalist bei der „Washington Post“, und Felt lernten einander im Weißen Haus kennen und hielten Kontakt. Im Zuge der Ermittlungen zur Watergate-Affäre steckte der FBI-Vizedirektor dem Journalisten brisante Informationen zu, die dann in der „Washington Post“ ans Tageslicht kamen. Woodward gab Felts Identität nicht preis. Erst im Jahr 2005 wurde bekannt, dass es sich bei der Quelle mit dem Decknamen „Deep Throat“ um Mark Felt handelte. Er starb 2008 im Alter von 95 Jahren.

Mark Felt mit seiner Tochter Joan im Jahr 2005. © Quelle: picture-alliance/ dpa/dpaweb

Jeffrey Wigand löst Skandal in der Tabakindustrie aus

Der Tabakkonzern British American Tobacco wurde im Jahr 1996 mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Jeffrey Wigand, damaliger Vizepräsident der Abteilung für Forschung und Entwicklung des Tochterunternehmens Brown & Williamson, wandte sich als Informant an Lowell Bergman, der das investigative Nachrichtenmagazin „60 Minutes“ mitproduzierte. Er behauptete, dass sein Arbeitgeber systematisch das Gesundheitsrisiko der von ihm hergestellten Zigaretten verheimlichte. Wegen seiner Äußerungen erhielten Wigand und seine Familie anonyme Morddrohungen.

Jeffrey Wigand © Quelle: picture alliance / AP Photo

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Skandal wurde in dem siebenfach oscarnominierten Spielfilm „The Insider“ mit Russell Crowe in der Rolle von Wigand und Al Pacino in der Rolle von Bergman verfilmt. Heute lebt Wigand im Bundesstaat Michigan und arbeitet für seine Non-Profit-Organisation Smoke-Free Kids Inc. Sie setzt sich dafür ein, Kinder zu einem rauchfreien Leben zu motivieren. Außerdem hält er weltweit Vorträge als Insider und Experte für Tabakkonsum.