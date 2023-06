Feminismus, Heizungs-Stasi und Klimarazzia: RND-Podcast mit Tortengrafikerin Katja Berlin

Berlin. Die Ampel zerlegt sich fast über den Heizungsstreit, die Springer-Medien und die CDU/CSU greifen in ihrer Regierungskritik tief in die Populismuskiste, der Staat eskaliert den Konflikt mit den Klimaklebern der Letzten Generation und Gewinner der Woche ist die AfD: Im RND-Podcast debattieren die Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann die aktuellen Aufreger mit der Tortengrafikerin und Autorin Katja Berlin („Torten der Wahrheit“).

Außerdem geht es um die Frage, was die Ampel bislang in Sachen Gleichberechtigung der Frau und Vereinbarkeit von Beruf und Familie geleistet hat, ob ein Ende des Koalitionsstreits über Heizungsgesetz in Sicht ist und wie seriös die Debatte über Energiewende und Wärmeplanung geführt.

Katja Berlin hat gerade ihr 15. Buch vorgelegt – es heißt „Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen“ (MVG) und ist wieder ein „Best of“ ihrer satirischen Grafikkolumne „Torten der Wahrheit“, die sie seit 2015 in der „Zeit“ veröffentlicht. Bekannt wurde sie als einer ersten deutschen Twitter-Stars; sie schrieb Kolumnen für „Handelsblatt Magazin“ und „Berliner Zeitung“, wurde vom Businessnetzwerk Curaze zu den „40 over 40 – Germany‘s Most Inspiring Women“ gewählt und ist Co-Host des Podcasts „Fix und vierzig“.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.