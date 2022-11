Fernsehen, Fifa und andere Pfeifen: Oliver Welke zu Gast im RND-Podcast

Ist der Fußball noch zu retten - vor der Fifa? Sollten die Öffentlich-Rechtlichen weiter Millionen für WMs ausgeben - selbst wenn Diktaturen wie Katar profitieren? Oder sind die Rundfunkbeiträge besser in Podcasts aufgehoben, wie dem von Oliver Welke? All das debattieren die RND-Korrespondenten Geyer und Niesmann mit dem Kopf der „Heute Show“ in dieser Woche in ihrem Podcast.