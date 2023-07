﻿Klärschlammverbrennung in Hannover gestartet: 70 Millionen Euro teure Enercity-Anlage speist Fernwärmenetz

Hannover. Neben der Müllverbrennungsanlage Lahe hat der Energieversorger Enercity am Donnerstag seine Anlage zur Klärschlammverwertung in Betrieb genommen. Sie soll Heizenergie für etwa 5000 Haushalte bringen – und dazu den Trinkwasserschutz verbessern, wenn weniger Klärschlämme auf Felder ausgebracht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 70 Millionen Euro hat die fabrikartige Anlage gekostet. Sie soll aus jährlich 130.000 Tonnen entwässertem Klärschlamm (nach Trocknung etwa 30.000 Tonnen brennbare Masse) Heizenergie für Hannovers Fernwärmenetz erzeugen: Bis zu 56 Millionen Kilowattstunden Wärme werden eingespeist, damit Wohnungen, Büros, Schwimmbäder und Schulen geheizt werden können.

Die Anlage ist der erste komplett neu gebaute Baustein für den geplanten Kohleausstieg bis 2026 und die beschlossene rechnerische Klimaneutralität Hannovers 2035. Zuvor war bereits eine Fernwärmepipeline von der Müllverbrennungsanlage an das Fernwärmenetz gebaut worden, in die jetzt auch die Klärschlammverbrennung einspeist. Es folgen weitere Projekte wie die Altholzverbrennung in Stöcken, eine Tiefengeothermieanlage im Nordosten, eine Gewässer-Großwärmepumpe im Osten und mehr, um das Kohlekraftwerk Stöcken zu ersetzen.

„Vorbildlich“ bei der Wärmewende

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte beim symbolischen Knopfdruck in Lahe, dass Enercity „die Wärmewende vorbildlich“ voranbringe. Mit einem Seitenhieb auf die bundesweite Heizungsdiskussion, wo die FDP die Beratungen verzögert und die CDU eine Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgesetz gestoppt hat, sagte er: „Hannover ist bei der Wärmewende weit vorne.“ Hier drehe sich die Diskussion zunehmend darum, dass weitere Stadtbereiche an das Fernwärmesystem angeschlossen werden wollen. Das sei „technologisch und gesellschaftlich ein gutes Beispiel“ dafür, wie Prozesse ablaufen müssten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im „Klärschlamm-Bunker“: Betriebsleiter Sven Stolle zeigt, wo bis zu 3100 Tonnen Klärschlamm zwischengespeichert werden. © Quelle: Tobias Woelki

Enercity-Chefin Susanna Zapreva legte den Fokus vor allem auf den Umweltschutzgedanken. „Enercity ist ja auch ein Wasserversorger“, sagte sie. „Die Grundwasserqualität ist uns mindestens genauso wichtig wie der Kohleausstieg.“ Bundesweit würden rund 20 Prozent der Klärschlämme als billiger Dünger auf Felder ausgebracht, trotz Belastung mit Nitraten, Schwermetallen, Phosphaten und Medikamentenrückständen. In Niedersachsen seien es sogar 34 Prozent. Allein wegen der Nitratbelastung des Grundwassers sei es besser, Klärschlämme zu verbrennen.

Anlage schont Grundwasserqualität

Die hannoversche Anlage ist nach Angaben von Enercity die erste in Deutschland, die als sogenannte Monoverbrennung ausschließlich Klärschlamm verbrennt und die gewonnene Energie in ein Wärmesystem einspeist. Europaweit steht eine vergleichbare Anlagen noch in Zürich. „Auch da sind wir führend“, sagte Zapreva. Dank derartiger Projekte werde die Fernwärmeerzeugung in drei Jahren zu 75 Prozent klimaneutral sein.

Im Kesselhaus: Enercity-Ingenieur Frank Ramthun hat den Aufbau der Anlage gemanagt. © Quelle: Tobias Woelki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittels einer mehrstufigen Rauchgasreinigung gewährleiste Enercity, dass „die Emissionswerte etwa bei Staub oder Stickoxiden ganz erheblich unter den gesetzlichen Grenzwerten“ liegen, sagte Manfred Schüle, der als Geschäftsführer von Enercity-Contracting die Anlage managt. Zudem ermögliche sie es, bei der Verbrennung gezielt Phosphor aus dem Klärschlamm zu extrahieren.

Enercity arbeitet an Phosphoraufbereitung

Bis 2029 ist es gesetzlich vorgeschrieben, Phosphor als wertvollen Rohstoff weiterzuverwerten. Enercity will mit Partnern eine Anlage in Sachsen-Anhalt bauen, in der bereits ab 2025 Phosphor aus der Klärschlammverbrennung zurückgewonnen wird.

In Lahe sollen täglich zehn bis 20 Lkw Klärschlamm anliefern. Knapp die Hälfte des Materials soll aus Hannover kommen, der Rest aus bis zu 200 Kilometer Umkreis. Voraussichtlich läuft die Klärschlammverbrennung in Lahe noch bis September im sogenannten Hochlauf. Dann soll sie in den Alltagsbetrieb übergehen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.