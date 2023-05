﻿Potsdamerin pflegt seit 40 Jahren ihren Sohn: „Die Bürokratie ist die Bürde, nicht Robert“

Potsdam. Anette Hinze gehört zu den mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland, die zu Hause einen pflegebedürftigen Angehörigen versorgen. Ihr Sohn Robert hat als Säugling einen Impfschaden erlitten. Sie pflegt ihn. Allein. Rund um die Uhr. Seit 40 Jahren. „Wir werden nicht wahrgenommen“, sagt die 63‑Jährige. Sie hat Robert bei sich behalten, weil sie fürchtet, dass in einer Einrichtung nicht auf seine individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann. Hier berichtet Anette Hinze von ihrer Lebensaufgabe – und davon, was sich ändern muss.

Sie pflegen Ihren geistig beeinträchtigten Sohn Robert seit 40 Jahren. Doch mit dem Alter kommt die Ungewissheit: Wer sorgt für Robert, wenn Sie es nicht mehr können?

Anette Hinze: Das ist die meistgestellte Frage an mich. Ich kann sie leider nicht beantworten, und das macht mir Angst. Ich wünsche mir nichts mehr, als eines Tages sicher zu wissen, dass er in guten Händen ist, wenn ich nicht mehr für ihn da sein kann. Dass er gut versorgt ist und ich zum Beispiel beruhigt ins Krankenhaus gehen kann. Die Situation macht mir zu schaffen. Der Gedanke, was aus Robert wird, ist immer in meinem Hinterkopf und beschäftigt mich schon extrem lange.

Aber waren Sie in den vergangenen 40 Jahren denn nie krank?

Doch, natürlich. Aber ich habe Robert weiter gepflegt. Was soll ich denn machen? Mit 40 Grad Fieber habe ich meinen Sohn versorgt. Ich habe keine Hilfe. Es gibt Notfallplätze für Frauen in Not, für Männer in Not, für Kinder in Not, für Geflüchtete. Aber es gibt nichts für junge Erwachsene wie Robert. Ich habe einmal in einem Ausnahmefall den Pflegenotruf angerufen – sie konnten mir nicht helfen. Also: Weitermachen! Ich habe fast nie Pause.

Jede Nacht etwa drei epileptische Anfälle

Haben Sie denn keine Pause, wenn Robert in der Werkstatt ist?

Auch dann habe ich weder Pause noch Freizeit noch Erholung. Diese Zeit nutze ich für Behördengänge, für Anträge, für Widersprüche. Ich muss einkaufen, kochen, die Wäsche machen und den restlichen Haushalt erledigen. Manchmal schaffe ich es, ein wenig Schlaf nachzuholen. Robert hat jede Nacht etwa drei epileptische Anfälle. Ich schlafe seit 40 Jahren im Zwei-Stunden-Takt.

Gut drei Viertel aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, davon wiederum mehr als die Hälfte – wir reden hier von knapp 1,8 Millionen Menschen – allein durch Angehörige. Wie erklären Sie sich, dass diese wertvolle Arbeit der Öffentlichkeit meist verborgen bleibt?

1,8 Millionen Menschen! Das muss man sich erst einmal vorstellen. Aber es stimmt: Wenn wir über Pflege reden, dann meist über institutionalisierte Pflege und über deren Probleme. Pflegende Angehörige spielen in der Diskussion oft keine Rolle.

Diese Care-Arbeit wird in unserer Gesellschaft nicht wahrgenommen, weil vorausgesetzt und für selbstverständlich erachtet wird, dass die Familien das schon machen. Aber die Situation, die Struktur von Familien hat sich gewandelt. Auch die Bürokratie spielt eine Rolle, weshalb man uns nicht sieht, vielleicht auch nicht sehen will.

„Die Bürokratie muss vereinfacht werden“

Weil der Bürokratiedschungel Außenstehenden undurchdringbar scheint?

Weil die Bürokratie rund um die Pflege einfach abschreckend ist. Wir pflegenden Ange­hörigen müssen da durch, uns bleibt nichts anderes übrig, als Expertinnen und Experten in eigener Sache zu werden. Aber Menschen, die selbst nicht pflegen, haben wenig Einblick in unsere Welt und in unsere Probleme. Deshalb ist es schwer, Anteil zu nehmen. Pflege zu Hause wird erst wahrgenommen, wenn man selbst in die Situation kommt und plötzlich einen Weg durch den Pflegedschungel sucht. Die Bürokratie muss vereinfacht werden.

Haben Sie das Gefühl, von der Gesellschaft und von der Politik Anerkennung und Wertschätzung für Ihren Einsatz zu erhalten?

Nein, weil nicht mit uns geredet wird, sondern über uns. Wenn im Bundestag über eine Pflegereform oder im Landtag über ein Entlastungsbudget diskutiert wird, ist unsere Expertise nicht gefragt. Warum werden wir als pflegende Angehörige nicht hinzugezogen? Wir kennen unsere zu Pflegenden am besten. Wir wissen am besten, was sie und was wir brauchen. Anerkennung und Wertschätzung fangen damit an, mit uns Pflegenden zu reden.

Wie sehen Sie die Situation pflegender Angehöriger in Deutschland?

Wir werden nicht wahrgenommen. Und wir selbst haben keine Zeit und keine Kraft, das zu ändern und zum Beispiel auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Egal, wie ich es betrachte: Am Ende komme ich immer wieder auf die Bürokratie – sie ist das größte Problem, das wir haben. Solange sich daran nichts ändert, gilt der Satz: Man ist nicht behindert, man wird behindert. Viele Pflegende scheitern an der Bürokratie.

Wie könnte man die Situation für pflegende Angehörige verbessern?

Indem man die Bürokratie abbaut – ganz einfach. Das fordern pflegende Angehörige nicht erst seit gestern. Aber es ändert sich nichts. Unser Staat ist bürokratisch aufgeblasen. Die Bürokratie verschlingt unsere Zeit, unsere Kraft und unsere Nerven – alles, was wir für unsere Angehörigen brauchen. Die Bürokratie ist das Allerschlimmste.

Schwierige Suche nach dem Pflegedienst

Mit welchen Problemen kämpfen pflegende Angehörige außerdem?

Mit Isolation und mit Einsamkeit. Ich kann mich zum Beispiel nicht einfach fürs Kino verabreden und gehen. Ich muss das von langer Hand organisieren, denn ich brauche jemanden, der sich um Robert kümmert. Ich muss also einen Termin finden und einen Pflegedienst. Diese zusätzliche Hilfe muss bezahlt werden, also stelle ich einen Antrag auf Entlastungsleistungen und kann mir sicher sein, dass einige Wochen bis zur Bewilligung vergehen werden. Also muss ich das Geld vorstrecken. Pro Monat ist ein Entlastungsbeitrag von 125 Euro verfügbar – ein Pflegedienst kostet mittlerweile bis zu 35 Euro pro Stunde. Ein Kinobesuch dauert mit An- und Abreise vier bis fünf Stunden.

Für Sie würde die Kinokarte also nicht 15 Euro, sondern 65 Euro kosten.

Ja. Aber nicht einmal darüber bräuchte ich nachzudenken, weil eh kein Pflegedienst zu finden ist. Ich wollte im März mit meinen hochbetagten Eltern drei Tage an der Ostsee verbringen. Das war nicht möglich, weil kein Pflegedienst Zeit für Robert hatte.

Wir Pflegenden sind nicht nur von der Gesellschaft isoliert, sondern auch von unserer Familie, von unseren Freunden, von unserem engsten Umfeld. Wer mit mir Zeit verbringen möchte, muss zu mir kommen. Ich kann hier nicht weg. Die finanzielle Situation ist das zweite große Problem. Klar sind die Pflegegelder erhöht worden, aber nur wenn man Kombipflege nutzt. Pflege macht arm.

Was bedeutet es, einen Menschen über einen langen Zeitraum rund um die Uhr zu Hause zu pflegen?

Das bedeutet, nie Zeit für sich zu haben. Und viel zu oft bedeutet es, das eigene Leben aufzugeben. Ja, ich habe es mir selbst ausgesucht, Robert zu pflegen. Das ist meine Lebens­aufgabe. Aber nicht Robert ist die Bürde. Die Bürde ist die Bürokratie, das System, das uns Pflegende gefangen nimmt. Wir sind fremdbestimmt.

Registriert Robert Ihre Kämpfe?

Ich glaube nicht. Aber er registriert, wenn es mir nicht gut geht, wenn Veränderungen anstehen, wenn ich angespannt oder niedergeschlagen bin.

Um Hilfe bitten, Hilfe annehmen, Fremde ins Haus und ins Privatleben lassen: Wie schwer fällt Ihnen das?

Für viele ist das eine große Herausforderung. Mir fällt es nicht schwer, um Hilfe zu bitten – nicht mehr. Das habe ich über die Jahre hinweg gelernt, und man muss das auch lernen, um nicht ganz auf der Strecke zu bleiben.

