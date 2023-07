Festnahmen in NRW: Was über die islamistische Terrorzelle bekannt ist

Wer Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag bei ihrem Statement vor der Presse zuhörte, erlebte eine geradezu gelöste Bundesinnenministerin. „Gar keine Fragen? Wie schön“, sagte Faeser nach ihren knappen Ausführungen und lachte, fast ein wenig verwundert darüber, dass niemand nachhakte. „Aber sie haben schon recht – das erklärt sich von selbst.“ Wobei man die Dinge, die da Stunden zuvor geschehen waren, schon noch einmal sortieren sollte. Schließlich ist den Behörden da ein bedeutender Schlag gegen den islamistischen Terrorismus gelungen.

Was ist am Donnerstag passiert?

Die Sicherheitsbehörden haben am Donnerstag gegen sechs Uhr morgens in mehreren Städten mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen koordinierte Razzien durchgeführt. Insgesamt wurden dabei sieben Männer festgenommen. Die Zugriffe erfolgten in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Gladbeck, im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Warendorf und im Ennepe-Ruhr-Kreis, rund 200 Polizisten waren dabei im Einsatz. Auch in Niedersachsen gab es Durchsuchungen, zudem wurden in den Niederlanden von den dortigen Behörden zwei weitere Personen in Eindhoven und Breda verhaftet. Die Männer werden verdächtigt, eine terroristische Vereinigung gegründet und Anschlagspläne vorbereitet zu haben.

Wer sind die festgenommenen Männer?

Die Terrorverdächtigen kommen aus Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan, sie sind zwischen 20 und 46 Jahren alt. Der Bundesanwaltschaft zufolge sind die festgenommenen Männer „seit längerem miteinander bekannt und teilen eine radikalislamische Einstellung“. Neben dem dringenden Verdacht der Gründung einer terroristische Vereinigung wird ihren die „Unterstützung der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS)“ vorgeworfen. Konkret geht es um den zentralasiatischen Ableger „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK), mit dessen im Ausland befindlichen Mitgliedern die Gruppierung in Kontakt gestanden haben soll.

Was ist der ISPK?

Schon seit einiger Zeit bereitet der „Islamische Staat Provinz Khorasan“ den Behörden Sorgen. Erst Ende Juni hatte Thomas Haldenwang, Chef des in die Zerschlagung der Terrorzelle maßgeblich involvierten Bundesverfassungsschutzes, die Gefahr, die von diesem IS-Ableger ausgeht, explizit erwähnt. „In Afghanistan und Pakistan macht der IS-Ableger „Islamischer Staat – Provinz Khorasan“ (ISPK) – diesen Begriff sollten Sie sich merken – mit Anschlägen von sich reden“, sagte Haldenwang bei vor wenigen Tagen der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022. „Perspektivisch kann diese Gruppe aus Afghanistan versuchen, Anschläge gegen westliche Länder, auch gegen Deutschland, zu planen und durchzuführen, um sich zu profilieren.“

Seit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 ist es dem ISPK gelungen, sich mit Anschlägen gegen die Taliban und afghanische Zivilisten auf die internationale Karte des Terrorismus zu befördern. Um seinen Führungsanspruch innerhalb des „Islamischen Staats“ zu untermauern, versucht der ISPK seit geraumer Zeit, seinen Terror auch nach Europa zu tragen.

Die Provinz Khorasan, die der Ableger im Namen führt, ist eine historische Region in Zentralasien, die sich über das Gebiet Afghanistans, Irans, Usbekistans, Turkmenistans und Tadschikistans erstreckt – fünf der sieben nun verhafteten Terrorverdächtigen kommen aus Tadschikistan, einer aus Turkmenistan.

Was hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit der mutmaßlichen Terrorzelle zu tun?

Die nun verhafteten Männer sollen allesamt über die Ukraine eingereist sein – unerkannt im Gefolge der insgesamt knapp 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die bislang vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind. Die Einreise der Beschuldigten erfolgte dabei bereits kurz nach Kriegsbeginn im Frühjahr 2022, man machte sich also die erste große Fluchtwelle zunutze.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dazu am Donnerstagmittag in einem Statement: „Daran sehen wir leider auch: Unter der enorm großen Zahl Schutzsuchender sind schwarze Schafe dabei. Aber unsere Sicherheitsbehörden sind wachsam.“ Auch über Ländergrenzen hinweg, wie Reul und kurze Zeit später Bundesinnenministerin Faeser betonten, die Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden sei reibungslos gelaufen, zudem war die EU-Justizbehörde Eurojust in die Ermittlungen eingebunden.

Wie weit waren die Anschlagspläne fortgeschritten?

Ein konkreter Plan habe zum Zeitpunkt der Festnahme noch nicht bestanden, heißt es von der Bundesanwaltschaft. Die Gruppierung, die sich der Bundesanwaltschaft nach Ende Juni 2022 zusammenschloss, „mit dem Ziel, in Deutschland öffentlichkeitswirksame Anschläge im Sinne des IS zu verüben“, soll aber bereits Anschlagsziele ausgekundschaftet und Versuche unternommen haben, sich Waffen zu beschaffen. Solche wurden bei den Razzien allerdings nicht gefunden, sagte Reul am Donnerstag.

Auf die Schliche gekommen waren die Behörden den mutmaßlichen islamistischen Terroristen auch wegen mehrerer verdächtiger Finanztransaktionen. Sechs der sieben Verhafteten hatten offenbar seit April 2022 Geld für den „Islamischen Staat“ gesammelt und ins Ausland überwiesen. Auch hatte es den Angaben von Reul zufolge regelmäßige Reisen zwischen den Mitgliedern über die deutsch-niederländische Grenze hinweg gegeben.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Beschuldigten sollten noch im Laufe des Donnerstags sowie am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dort werden ihnen die Haftbefehle eröffnet über den Vollzug der Untersuchungshaft entschieden.

Dass damit die Terrorgefahr nicht gebannt ist, gehört aber auch zur Wahrheit. Die koordinierte Aktion der Behörden vom Donnerstag mag ein „bedeutender Schlag gegen des islamistischen Terrorismus“ gewesen sein, so zumindest formulierte es Nancy Faeser. Allerdings sei damit, das sagte denn auch NRW-Innenminister Reul, „nicht das ganze Problem“ gelöst.

Die Zahl der islamistischen Gefährder ist weiter hoch, in Nordrhein-Westfalen liegt sie bei etwa 200. Und durch die Bestrebungen des ISPK, in Europa Fuß zu fassen, dürfte die Bedrohungslage zusätzlich steigen. Thomas Haldenwang hatte schon bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichtes einerseits hervorgehoben, dass es im vergangenen Jahr „glücklicherweise keine gesichert islamistischen Terroranschläge“ gegeben habe. Andererseits aber ausdrücklich gewarnt: „Die Gefahr besteht fort. Sie ist real, jeden Tag real.“ In der öffentlichen Wahrnehmung war sie lange nicht mehr derart greifbar wie an diesem Donnerstag.