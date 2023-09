Wenn das E-Auto brennt: Wie Feuerwehren die komplizierten Akku-Brände löschen

In Deutschland sind 1,17 Millionen E-Autos zugelassen – doch wie man sie löscht, sorgt immer wieder für Diskussionen. Einsätze machen Schlagzeilen, an deren Ende die Feuerwehr ein vermeintlich nicht anders löschbares Auto komplett in Wasser taucht. Das sorgt für spektakuläre Bilder von Lkw, die einen Container zur Unfallstelle liefern, Löschfahrzeuge, die ihn randvoll mit Wasser füllen und Kräne, die das brennende Auto eintauchen. Und es sorgt für den Eindruck, dass viele Feuerwehren nicht wissen, wie sie Elektroautos löschen können.

Tatsächlich gibt es dafür kein einheitliches Vorgehen. Allgemeine Empfehlungen für Rettungseinsätze sind ohnehin gering in ihrer Anzahl und grob gefasst. Die Methodik der Feuerwehrleute spiegelt über Jahre etablierte Praktiken wider, die auf Versuchen, Irrtümern und besseren Versuchen beruhen.

Eingebauter Schutz in den Akkus erschwert die Brandbekämpfung

Das Problem an brennenden E-Autos sei, dass ihre Akkus sich innerhalb mehrerer Gehäuse befinden, um sie bei einem Unfall explizit vor Einwirkung von außen zu schützen. Das sei auch notwendig, für die Sicherheit der Pkw-Insassen, erklärt Marcel Hommens, der als Experte für Elektromobilität des Feuerwehrverbands seine Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit solchen Unfällen schult.

Aber brennen die Akkus, erschwert der eingebaute Schutz die Brandbekämpfung. „Eine Zelle, die abbrennt, müssen Sie sich wie einen Feuerwerkskörper vorstellen“, sagt Hommens. Sie brenne einmal mit einer Dauer von ein, zwei Minuten ab und kann sich dann nicht noch einmal entfachen.

Brandschutzingenieur Marcel Hommens: „Jede Feuerwehr kann mit den bereits vorhandenen Geräte ein E-Fahrzeug löschen.“ © Quelle: Marcel Hommens

Der in Autos verbaute Lithium-Ionen-Akku besteht aus – je nach Hersteller – rund 200 einzelnen Zellen, die alle einzeln in Brand geraten können. Ihre Anzahl variiert nach Fabrikant und Modell, mehrere Zellen ergeben ein Akkumodul, von denen ebenfalls mehrere verbaut sind. Ist eine Zelle abgebrannt, hat sie durch die Hitze die nächste aufgewärmt. Wird der Druck auch darin durch ausweichende Dämpfe zu groß, gerät sie als Nächstes in Brand. Eine Kette kleiner Explosionen entsteht. Der Prozess heißt „Thermal Runaway“.

„Das ist die größte Herausforderung bei der Brandbekämpfung“, Brandschutzingenieur Hommens: „Ich muss wissen, wenn das Feuer einmal aus ist, habe ich immer noch andere Zellen, die sich im Thermal Runaway befinden.“ Dieses thermische Durchgehen versuchen die Feuerwehrleute durch Kühlung zu unterbrechen. Deshalb die „Container-Lösung“, die Hommens auf einen Einsatz in Baden-Württemberg 2017 zurückführt: Als die dortige Feuerwehr einen brennenden E-Smart nicht dauerhaft löschen konnte, kühlte sie nicht nur den Akku, sondern das komplette Auto herunter. Die Idee funktionierte, wird seither kopiert, hat aber Grenzen.

Leitfaden für die Einsatztaktik bei E-Autos

Mittlerweile produzieren Unternehmen Container eigens für die Befüllung mit Wasser zur Kühlung von E-Autos sowie Lösungen zum Aufbrechen von Akkus. „Man darf die Brandbekämpfung nicht auf solche Systeme beschränken, dann könnten nur 0,5 Prozent der deutschen Feuerwehren Elektroautos löschen“, sagt Hommens, weil sie meist teuer und in den Kommunen nur selten vorhanden sind. „Es geht auch ohne“, sagt der Experte. Schlauch und Wasser reichten aus: „Jede Feuerwehr kann mit den bereits vorhandenen Geräten ein E-Fahrzeug löschen“.

Hommens entwickelte einen Leitfaden für die Einsatztaktik bei E-Autos als Berater für den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz. Erstes Problem ist, den Akku im Auto überhaupt zu finden, um nur diesen gezielt mit dem Schlauch zu kühlen. Dafür brauchen Feuerwehren aktuell unnötig viel Zeit.

Eine Rettungskarte könnte Aufschluss geben, doch kaum ein Autofahrer klemmt sie tatsächlich für Rettungskräfte leicht zugänglich hinter die Sonnenblende. So sucht die Feuerwehr im eigenen System nach Plänen des Automodells – und nicht alle Wehren hätten hierfür beispielsweise ein Tablet vor Ort, sagt Hommens. Seine Taktik sieht zudem vor, dass sich Einsatzkräfte, die meist sowieso bei einem Einsatz im Hintergrund warten, aktiver auf den Eingriff im Falle eines Abbrennens des Akkus vorbereiten: Mit Atemschutz, einem Lüfter und Rettungshaube.

Sorge vor Akkus als Brandquelle

Die Sorge vor Akkus als Brandquelle ist weit verbreitet, so verbietet etwa die norwegische Reederei Havila Voyages seit diesem Jahr Elektroautos an Bord ihrer Fähren. Doch nach seiner Erfahrung aus dem Ehrenamt als Feuerwehrmann sei es selten der Akku, der einen Brand auslöst: „Der häufigste Fall ist, dass es einen Primärbrand im Fahrzeug gibt, der sich so ausbreitet, dass irgendwann auch das Akkusystem betroffen ist“, sagt Hommens. „Es gibt auch viele Brände von E-Fahrzeugen, bei denen das Akkusystem gar nicht brennt.“

Zahlen der Dekra, des ADAC und Gesamtverbandes der Versicherer zeigen, dass E-Autos keinesfalls häufiger brennen als solche mit Diesel- oder Benzin-Motor. „Die Herausforderung ist, dass E-Autos anders abbrennen“, sagt Hommens. Es gelte, sich darauf vorzubereiten.