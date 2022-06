Weltgesundheitsorganisation will Affenpocken umbenennen

Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bekannt gegeben, dass der Name der aktuell als Affenpocken bekannten Krankheit geändert werden soll. Dies solle Diskriminierung und Stigmatisierung vorbeugen, hieß es. Schon lange sollten Krankheiten nach Willem der WHO nicht mehr nach Tieren oder Regionen benannt werden.