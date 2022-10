Finanzminister Lindner bringt Vorstandsmodell für ARD und ZDF ins Gespräch

Estlands Verteidigungsminister fordert Unterwasserüberwachung der Ostsee

Nach dem Anschlag auf die Ostseepipelines hat Verteidigungsminister Hanno Pevkur in der Zeitung „Die Zeit“ eine Unterwasserüberwachung der Ostsee durch die Nato gefordert. Gleichzeitig machte er Russland für die Sabotage verantwortlich. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte am Mittwoch in Straßburg Schutzmaßnahmen für kritische Infrastruktur.