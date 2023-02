Finanzminister Lindner fordert mehr Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber

Online-Offensive in Kommunen Online-Offensive in Kommunen

Erster Lehrgang in Bordesholm: So sollen die Rathäuser endlich digitaler werden

Bei den Kommunen in Schleswig-Holstein ist der Druck zu Fortschritt im Online-Bereich längst angekommen. Doch vielerorts ist die Digitalisierung in den Rathäusern noch nicht weit fortgeschritten. In der Verwaltungsakademie in Bordesholm werden jetzt die ersten kommunalen Digitalmanager weitergebildet.