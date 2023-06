Finanzminister Lindner schickt Sparvorgaben an Ministerien

Türkische Blockade

Im Poker um Schwedens Nato-Beitritt schraubt Erdogan am Preis

Bis zum nächsten Nato-Gipfel Mitte Juli will das Bündnis den Beitritt Schwedens abgeschlossen haben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will mit einem Besuch in Ankara den Druck auf Erdogan erhöhen. Der blockiert weiter - und treibt den Preis hoch, obwohl Schweden seine Terrorgesetze längst angepasst hat.