Finnland hält Nato-Beitritt ohne Schweden für möglich

Der Verteidigungsminister Finnlands würde die gemeinsame Aufnahme seines Landes und Schwedens in die Nato bevorzugen. Doch die Entscheidung liege nun in den Händen der Türkei. Helsinki würde notfalls auch allein beitreten.

Die Flagge der Nato weht vor dem finnischen Parlament in Helsinki (Archivbild).

„Es liegt jetzt in den Händen der Türkei“

„Es liegt jetzt in den Händen der Türkei“

München. Der finnische Verteidigungsminister Mikko Savola kann sich einen Nato-Beitritt seines Landes auch ohne Schweden vorstellen. Savola sagte am Samstag der Nachrichtenagentur AP, Finnland würde es vorziehen, gemeinsam mit Schweden der Allianz beizutreten. Der Beitrittsprozess werde jedoch nicht aufgehalten, sollte die Türkei beschließen, einer Aufnahme Schwedens zu widersprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dann werden wir beitreten“, sagte Savola am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Seit ihrem Aufnahmeantrag unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben Finnland und Schweden wiederholt betont, sie wollten sich gemeinsam der Nato anschließen. Die Türkei stellt für ihre Zustimmung jedoch Bedingungen an Schweden, wie mehr Druck auf kurdische Exilgruppen.

Olaf Scholz betont deutsche Verantwortung in Europa und Nato Bundeskanzler Olaf Scholz hat den westlichen Schulterschluss bei der Ukraine-Hilfe in der Verteidigung gegen Russland betont. © Quelle: Reuters

Nato-Beitritt von Schweden: „Es liegt jetzt in den Händen der Türkei“

„Schweden ist unser engster Partner“ sagte Savola. „Es ist eine sehr intensive Zusammenarbeit und wir vertrauen einander auch voll und ganz. Aber jetzt liegt es in den Händen der Türkei.“ Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin äußerte sich am Samstag auf einer Podiumsdiskussion in München ähnlich.„Natürlich können wir nicht beeinflussen, wie ein anderes Land ratifizieren wird, aber unsere Botschaft ist, dass wir zum Beitritt bereit sind und es vorziehen würden, gemeinsam beizutreten“, sagte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Nato-Länder mit Ausnahme der Türkei und Ungarns haben den beiden Ländern bereits grünes Licht für den Beitritt zur der Allianz gegeben. Ungarn hat angekündigt, es werde ebenfalls bald zustimmen. Die Türkei erklärt jedoch, Schweden habe nicht genug getan, um den nationalen Sicherheitsbedenken der Türkei entgegenzukommen.

Savola hofft, dass Finnland, das auf 1340 Kilometern an Russland grenzt, noch vor dem Nato-Gipfel im Juli Mitglied wird. Bis dahin mache man sich in Finnland keine Sorgen über die Sicherheitslage, sagte der Minister. Finnland verfüge über eine Wehrpflichtarmee mit 280 000 Soldaten, von denen 95 Prozent Reservisten seien, und plane den Kauf von F-35-Kampfjets aus den USA sowie Investitionen in seine Marine- und Landstreitkräfte.

RND/AP