Finnland ist Nato-Mitglied: Teil einer Zeitenwende

Berlin. Nun sind es also 31 Länderfahnen vor dem Nato-Hauptquartier, eine mehr als bisher. Die finnische Flagge weht, alphabetisch korrekt einsortiert, zwischen Estland und Frankreich. Ein Fahnenmast markiert die Veränderung, die sich getrost als weiterer Teil einer Zeitenwende bezeichnen lässt. Finnland ist am Dienstag in die Nato aufgenommen worden, mit einem neuen Geschwindigkeitsrekord: Nicht einmal ein Jahr ist vergangen seit dem Aufnahmeantrag aus Helsinki.

In dem Beitritt vereint sich viel: Die Nato, immerhin eine internationale Organisation mit Einstimmigkeits­prinzip, erweist sich als entschlossen und handlungsfähig. Finnland verabschiedet sich von seiner militärischen Neutralität, die Beistandsgarantie der Nato erschien nun größere Sicherheit zu versprechen. Es ist so beruhigend wie beklemmend: Die finnische Entscheidung wäre ja nicht gefallen ohne die Skrupellosigkeit, die imperialen Ansprüche und die Unberechenbarkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Nato rückt einiger und stärker an Russland heran

Dass der sich auch mal verspekuliert, zeigt sich daran, dass sein Angriff auf die Ukraine beschleunigt oder überhaupt erst möglich gemacht hat, was er verhindern wollte: Die Nato rückt näher an Russland heran, einiger und stärker als sie lange war.

Und die Einigkeit besteht, obwohl unsichere Kantonisten wie die Türkei und Ungarn die Prozesse nach Kräften zu bremsen versuchen. Beide Länder haben erst vor wenigen Tagen dem Beitritt Finnlands zugestimmt, den von Schweden blockieren sie weiterhin. Ungarns Präsident verfolgte von Beginn an einen eher prorussischen Kurs und macht ohnehin gerne seins. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kocht sein Wahlkampf­süppchen aus Machtdemonstration und Beleidigtsein. Und dazu gehört quasi traditionell der Hinweis auf Terrorgruppen, gegen die diesmal Schweden angeblich nicht genug tut.

Finnland tritt als 31. Mitgliedsstaat der Nato bei

Fakten schaffen ging vor Symbolik

Die schwedische Fahne bleibt also noch eingepackt in Brüssel. Erdogan und Orban ist es gelungen, den skandinavischen Kombipakt aufzulösen. Das liegt auch an Finnland und der Nato: Fakten schaffen ging beiden offenkundig vor Symbolik. Auch das zeigt, wie prekär die Lage ist. Putin wird so die Möglichkeit genommen, ein noch neutrales Finnland zu belästigen. Erdogan und Orban haben keine Möglichkeit mehr, doch noch einen Einwand gegen den finnischen Beitritt zu finden.

Schweden hat seinerseits die Abstimmung über ein erdoganfreundliches Antiterrorgesetz auf die Zeit nach der türkischen Präsidentschaftswahl verschoben. Wenn Erdogan dann weiter regieren sollte, könnte es im Tausch gegen das Gesetz doch noch klappen mit der Nato-Mitgliedschaft. Ohne Erdogan klappt es wohl sowieso. Es wäre immer noch ein Blitzbeitritt. Vom „Hirntod“, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dem Bündnis 2019 reichlich uncharmant bescheinigte, ist jedenfalls schon länger keine Rede mehr.

Allerdings hat seitdem auch der US‑Präsident gewechselt. Anders als sein Vorgänger Donald Trump versteht und schätzt Joe Biden den Wert internationaler Zusammenarbeit. Für die Nato, für die Reaktion auf den Ukraine-Krieg macht es einen Unterschied, wenn transatlantische Zusammenarbeit funktioniert. So traurig es ist: Putins bisheriger Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen dürfte vor allem mit Bidens Warnung vor einem Gegenschlag zu tun haben. Es ist nicht gesagt, dass das noch lange so bleibt: Verlieren die Demokraten 2024 die Präsidentschaft, dürfte die Nato wieder deutlich mehr mit sich selbst beschäftigt sein. Bislang unter­scheiden sich die potenziellen republikanischen Kandidaten schließlich nur graduell in ihrer Selbst­bezogenheit. Es wäre erstaunlich, wenn Putin nicht genau darauf setzen würde. Das Bündnis muss sich dringend auch auf solche Szenarien vorbereiten.