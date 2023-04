Parlamentswahl in Finnland: Regierungschefin Sanna Marin muss um ihr Amt zittern

Zielstrebig, jung und ziemlich hip: Finnlands Regierungschefin Sanna Marin hat ihr Land in den vergangenen Jahren gleich durch mehrere Krisen gesteuert und sich nebenbei mit ihrer lässigen Art in die Herzen vieler Europäer getanzt. Bei der finnischen Parlamentswahl am Sonntag muss die 37-Jährige trotzdem um ihr Amt zittern. Denn die Finnen mögen Veränderung. Und die Rechtspopulisten sind mit ihrem Anti-Migrationskurs im Aufwind.

Auf den letzten Metern vor der Parlamentswahl richtet Sanna Marin einen Appell an ihre Landsleute. „Wählen Sie ein Finnland, dass seine Türen schließt, sich nach innen richtet und sich aus dem Klimaschutz zurückzieht? Oder ein Finnland, das offen ist, Menschenrechte respektiert, pluralistisch und Teil der internationalen und europäischen Gemeinschaft ist?“, fragt die Ministerpräsidentin ihre mehr als eine Million Follower bei Instagram. Seit Tagen ist das ihre Botschaft: Wer nicht für die Sozialdemokraten stimmt, stimmt für „Die Finnen“.

Rechtspopulistische Partei „Die Finnen“

„Die Finnen“, das sind die finnischen Rechtspopulisten mit der 45-jährigen Riikka Purra an der Spitze, die null Migration von außerhalb der EU fordern und Entwicklungshilfe reduzieren wollen. Was sie sonst noch wollen, erschließt sich Politologen nicht auf den ersten Blick, denn die Partei habe kein Wahlprogramm veröffentlicht, sagt die Politikwissenschaftlerin Emilia Palonen von der Universität Helsinki. Trotzdem lagen die Rechtspopulisten in Umfragen zuletzt ungefähr gleichauf mit Marins Sozialdemokraten und der konservativen Nationalen Sammlungspartei. „Marin ist immer noch sehr respektiert, aber die Finnen wollen nach vier Jahren oft einen Wechsel“, sagt Expertin Palonen. „Dass dieselbe Regierung weitermachen kann, ist eher unwahrscheinlich.“

Auch interne Reibereien lassen ein Fortbestehen der aktuellen Mitte-Links-Koalition aus fünf Parteien fraglich erscheinen. Die Rechtspopulisten konnten dagegen im Wahlkampf neben ihrem harten Migrationskurs auch mit ihrer Kritik an der gestiegenen Staatsverschuldung in Finnland punkten. Die Sorge darum, wie ihr Wohlfahrtsstaat auch in Zukunft finanziert werden kann, beschäftigt viele Finninnen und Finnen. Eine alternde Bevölkerung, Fachkräftemangel und eine gerade nach der Corona-Pandemie angespannte Lage im Gesundheitssystem sorgen wie anderswo für Herausforderungen. Und auch die finnischen Schulen, die international seit langem einen hervorragenden Ruf genießen, klagen über zu wenig Ressourcen. „Die Finnen sind besorgt um ihre Schulen“, sagt Palonen.

Schulsystem unterfinanziert

Jessica Rönngren ist 28 Jahre alt und Lehrerin an einer Schule im Süden Finnlands. „Den jungen Menschen geht es in ihrem Alltag immer schlechter. Und die Lehrer sind erschöpfter“, sagt sie dem finnischen Rundfunk. Die Schulbildung war seit ihren Erfolgen bei den Pisa-Studien ein internationales Steckenpferd der Finnen. Die Angst, dabei immer schlechter abzuschneiden, treibt vermutlich viele Politiker zu Versprechen an, gerade in diesem Bereich nicht zu sparen. Lehrer und Schulen hätten in Finnland einen hohen Stellenwert, sagt Bildungsforscher Jari Lavonen von der Universität Helsinki. Trotzdem sei das System seit langem unterfinanziert. „Die aktuelle Regierung hat zumindest nicht weiter gekürzt“, sagt er. „Aber das ist nicht genug.“

Selbst mit dem frisch unter Dach und Fach gebrachten finnischen Nato-Beitritt konnten Sanna Marins Sozialdemokraten im Wahlkampf keine Punkte sammeln. „Alle Parteien mit Ausnahme einiger linker Politiker haben die Nato-Mitgliedschaft begrüßt“, sagt Politikwissenschaftlerin Emilia Palonen. Auch in der Bevölkerung war die Zustimmung zu einem Beitritt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine schlagartig gewachsen. Vor der Wahl spielte dieses Thema, so sehr es die Finninnen und Finnen seit dem vergangenen Frühjahr bewegt hat, deshalb kaum eine Rolle. Schon in wenigen Tagen dürfte Finnland Mitglied sein - und guckt jetzt nach vorn.

Marin muss hoffen, dass ihre Sozialdemokraten am Sonntag am Ende doch vorn liegen und sie damit das Mandat für die Regierungsbildung erhält. Dann werde sie wohl als erstes versuchen, mit den Konservativen zu verhandeln, meint Palonen. Eine Koalition mit den Rechten schließt die Regierungschefin aus. Die Konservativen, schätzt Expertin Palonen, könnten die Partei der „Finnen“ dagegen zumindest als Juniorpartner akzeptieren - auch wenn die Sammlungspartei der Einwanderung angesichts der Fachkräftemangels wie viele andere Parteien pragmatisch gegenüberstehe.

Prognosen zum Wahlausgang zurückhaltend

Auf einen sicheren Erfolg kann sich ganz kurz vor der Wahl aber keine Partei einstellen - auch, weil viele Finninnen und Finnen wankelmütig sind: „Die Wähler bleiben den Parteien viel weniger treu, als sie es früher getan haben“, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Karv von der schwedischen Universität Mittuniversitetet. „Viel mehr Menschen stimmen von Wahl zu Wahl für eine andere Partei.“ Eine Prognose, wie es am Sonntag ausgehen könnte, trauen sich angesichts dessen nur wenige Experten. Bleibt abzuwarten, ob Marins Popularität ihrer Partei am Ende doch zum knappen Wahlsieg verhelfen könnte. Oder ob Finnland sich in der Krise nach rechts orientiert.

