Finnische Regierungschefin Marin tritt als Parteivorsitzende zurück

Verhandlung in Kalifornien

Ältere Verleumdungsklage: Trump-Anwälte feiern Sieg im Zivilprozess mit Pornostar Stormy Daniels

Donald Trump hat vor Gericht einen Sieg im Rechtsstreit gegen die Pornodarstellerin Stormy Daniels errungen. Im Zivilprozess an einem Berufungsgericht in Kalifornien wurde Daniels zu einer Erstattung von Anwaltskosten verurteilt. Am selben Tag wurde Trump in New York im Fall von Schweigegeldzahlungen angeklagt.