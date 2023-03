Finnland verteidigt Nato-Beitritt ohne Schweden

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben sich Finnland und Schweden der Nato angenähert. Im Vorjahr hieß es noch, die Staaten wollen dem Bündnis „Hand in Hand“ beitreten. Nun verteidigt der finnische Präsident Sauli Niinistö den alleinigen Beitritt.

Stockholm/Helsinki. Der finnische Präsident Sauli Niinistö hat den sich abzeichnenden Nato-Beitritt Finnlands ohne Schweden verteidigt. „Hätten wir der Türkei die Ratifizierung verweigern sollen? Das klingt etwas verrückt“, sagte Niinistö nach der Ankündigung der Türkei am Freitag, zunächst nur den Beitritt Finnlands, nicht aber den Schwedens, ratifizieren zu wollen. „Es wäre eine sehr schwierige Situation gewesen, wenn wir Nein zu Ankara gesagt hätten“, sagte Niinistö.

Er habe immer betont, man gehe „Hand in Hand“ mit Schweden, soweit es in den Händen der nordischen Länder liege, sagte der finnische Präsident weiter. „Aber die Ratifizierung der finnischen Nato-Mitgliedschaft liegt in den Händen der Türkei und Ungarns.“

Türkei und Ungarn wollen Finnlands Nato-Beitritt zustimmen Finnland hat gemeinsam mit Schweden als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine den Nato-Beitritt beantragt. © Quelle: Reuters

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatten sich Finnland und Schweden im vergangenen Frühjahr gemeinsam um eine Mitgliedschaft in dem westlichen Verteidigungsbündnis beworben. Dem Beitritt müssen alle Nato-Mitglieder zustimmen.

Türkei blockiert Nato-Erweiterung um Schweden

Die Türkei sperrt sich aber bislang gegen einen Beitritt Schwedens. Ankara fordert von dem Land die Auslieferung von 120 Personen, die aus Sicht der Türkei „Terroristen“ sind. Auch die Zustimmung Ungarns zu dem Antrag Schwedens steht noch aus. Den finnischen Beitritt will das ungarische Parlament dagegen am 27. März ratifizieren.

Seiner Einschätzung nach verschlechtere ein früherer Nato-Beitritt Finnlands nicht die Sicherheitssituation in Schweden, sagte Niinistö in dem Interview, das am Sonntagabend in voller Länge bei dem Sender SVT ausgestrahlt werden sollte. Er hoffe nicht, dass es lange dauere, bis Schweden Finnland in die Nato nachfolge.

