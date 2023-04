Was der Regierungswechsel in Finnland für Nato, EU und die Ukraine bedeutet

Viel los in Finnland: Am Dienstag soll das Land offiziell in die Nato aufgenommen werden, gleichzeitig steht es vor einem Regierungswechsel. Die Sozialdemokraten der aktuellen Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) konnten bei der Parlamentswahl am Sonntag zwar Zugewinne verzeichnen – die Position als stärkste Parlamentskraft verloren sie aber an die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister Petteri Orpo. Auch die rechtspopulistische Partei Die Finnen zog an den Sozialdemokraten vorbei.

Orpo sprach von einem „großen Sieg“ seiner Konservativen. Auch wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der drei Parteien war: Tatsächlich legten die Sozialdemokraten von 17,7 Prozent bei der Wahl vor vier Jahren auf nun 19,9 Prozent zu – die beiden anderen großen Parteien schnitten noch etwas besser ab und kamen auf 20,8 beziehungsweise 20,1 Prozent der Stimmen. Dem 53-jährigen Orpo kommt als Vorsitzendem der stärksten Partei die Aufgabe zu, als Erster die Möglichkeiten zur Bildung einer neuen Regierung auszuloten. Hat er damit Erfolg, dürfte Orpo neuer finnischer Ministerpräsident und damit Marins Nachfolger werden.

Bleibt es beim Nato-Beitritt?

Doch was bedeutet das für die EU – und auch für den frischen Nato-Beitritt? Was letzteres angeht, sind sich die Experten einig: Der sich anbahnende Machtwechsel in Helsinki wird den bereits beschlossenen Nato-Beitritt des an Russland grenzenden Landes nicht mehr beeinflussen. „Es kommt jetzt eine andere Regierung, aber die Beteiligten haben den Nato-Beitritt genauso mitgetragen“, sagt auch Prof. Dr. Thomas Jäger, Experte für Außenpolitik und internationale Politik von der Universität Köln, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er verweist dabei auch auf das Ergebnis im finnischen Parlament, das mit breiter Mehrheit für den Nato-Beitritt gestimmt hatte. Insgesamt 184 Abgeordnete stimmten für den Antrag, nur sieben dagegen.

Mit Blick auf Finnlands Rolle in der Europäischen Union wiegelt Jäger ebenfalls ab: Auch bei einer möglichen Koalitionsbeteiligung der rechtspopulistischen Partei Die Finnen, die für einen EU-Austritt ist, glaubt er nicht an gravierende Veränderungen. „Die rechten Finnen haben keine Chance auf einen EU-Austritt“, sagt er. Denn: „Es wird so oder so wieder eine Koalitionsregierung mit mehreren Parteien.“ Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen sei noch abzuwarten. „Aber häufig ist es dann so, dass die im Wahlkampf thematisierten Differenzen sich nicht eins-zu-eins in Regierungspolitik niederschlagen.“ Eben weil in einer Koalition Kompromisse geschlossen werden müssten. Zumal die stärkste Kraft, die konservative Nationale Sammlungspartei, nicht für einen EU-Austritt ist.

Ich sehe nicht, dass dieses Wahlergebnis dazu führt, dass sich in der Europäischen Union irgendwelche Gewichte verschieben. Prof. Dr. Thomas Jäger, Experte für Außenpolitik und internationale Politik von der Universität Köln

„Dieses Wahlergebnis wird nicht dazu führen, dass sich in der Europäischen Union Gewichte verschieben“, so Jäger weiter. Dabei verweist er auch auf die Wahlen in Italien im vergangenen Jahr, als Giorgia Meloni von der Rechtsaußen-Partei zur neuen Ministerpräsidentin gewählt wurde. „Da dachten auch alle: Jetzt wird alles anders. Und nichts ist anders geworden“, so der Experte mit Blick auf die EU. In dem Zusammenhang geht er außerdem auf den Brexit ein, den er als ein Negativbeispiel für einen EU-Austritt ansieht. „Damals dachte man, wenn das bei Großbritannien gut klappt mit dem Austritt, könnten auch andere Länder auf die Idee kommen“, sagt Jäger. Doch es habe nicht gut geklappt – „der Reiz für einen EU-Austritt ist seit dem Brexit gesunken.“

Krieg gegen die Ukraine bringt EU enger zusammen

Dazu trage auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine bei. „Die kleinen Staaten – und das sind in Europa eigentlich alle Länder – wissen, dass sie nur sie sich dem nur gemeinsam in den Weg stellen können“, sagt der Politikwissenschaftler. Daher ist er sich sicher, dass der Umgang mit dem Krieg und auch die Unterstützung der Ukraine durch Finnland auch unter einer neuen Regierung weitergehen werde wie gehabt.

