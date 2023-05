Blaues Kostüm, gelbes Kleid: First Lady Jill Biden und Enkelin setzen Zeichen der Solidarität

Bei der Krönungszeremonie des britischen Königs Charles III. haben First Lady Jill Biden und ihre Enkelin Finnegan Biden mit ihren abgestimmten Outfits ein deutliches Zeichen der Solidarität und Unterstützung der Ukraine gesetzt: Während die First Lady zur Krönungszeremonie ein blaues Kostüm und passenden blauen Haarschmuck trug, war ihre 24-jährige Enkelin ganz in Gelb gekleidet – Blau und Gelb sind die Farben der Ukraine.

Während der Zeremonie saßen die Bidens neben der ukrainischen First Lady, Olena Selenska. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagte Jill Biden am Samstag, sie hätten über die russische Invasion gesprochen, außerdem haben Olena Selenska ihr für die Unterstützung der USA gedankt.

Jill Biden (r.), mit ihrer Enkelin Finnegan Biden. © Quelle: Getty Images

Wie Olena Selenska war auch Jill Biden ohne ihren Ehemann, den US-Präsidenten, angereist. Obwohl die USA ein wichtiger Verbündeter Großbritanniens sind, nehmen die Präsidenten der USA niemals an solchen Feierlichkeiten teil.

Joe Biden hatte die Einladung an seine Frau weitergegeben, die nach Angaben des Weißen Hauses nun die erste First Lady der Vereinigten Staaten ist, die an einer Königskrönung in Großbritannien teilgenommen hat.

Die First Lady hatte sich am Samstag beeindruckt von der Krönungszeremonie gezeigt – die prachtvolle und schöne Feier habe etwas Unwirkliches an sich gehabt, sagte Biden der Nachrichtenagentur AP.

Als ich dort saß, spürte ich diesen Sinn für Anstand und Höflichkeit, der die Menschen aller Nationen verbindet. Jill Biden

„Sie können sich den Augenblick nicht vorstellen, in dem man tatsächlich sieht, wie die Krone auf das Haupt des Königs und dann auf das Haupt der Königin gesetzt wird“, sagte sie.

Die Krönungszeremonie in der Westminster Abbey habe sie über die Tragweite von Sitten und Traditionen nachdenken lassen, so Biden. „Als ich dort saß, spürte ich diesen Sinn für Anstand und Höflichkeit, der die Menschen aller Nationen verbindet.“

Neben Jill Biden und Olena Selenska nahmen viele weitere internationale Gäste an der Zeremonie teil: unter anderen der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair.

Auch Stars wie Nick Cave, Katy Perry, Lionel Richie, Judi Dench und Emma Thompson waren zu Gast.

