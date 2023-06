﻿„Air Defender 23“: Zahlen, Daten und Fakten zum Nato-Manöver

Wunstorf. Die Großübung „Air Defender 23“ ist in vollem Gange. Seit Montag, 12. Juni, starten täglich Dutzende Flugzeuge zu mehreren Trainingsszenarien über Deutschland. 25 Nationen sind beteiligt, der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover spielt mit seiner A400M-Flotte eine zentrale Rolle. Zahlen, Daten und Fakten zum Manöver.

Flüge pro Tag

15 Starts und Landungen gibt es jeweils täglich im Zusammenhang mit „Air Defender 23“. Die Soldatinnen und Soldaten brechen montags bis freitags auf, am Wochenende und nachts wird nicht geflogen. Die meiste Übungsaktivität gibt es zwischen 8.30 und 10 Uhr, dazu von 13 bis 14.30 Uhr. Abgesehen davon läuft der Regelbetrieb weiter, entsprechend starten immer wieder A400M beispielsweise Richtung Jordanien.

Andere Nationen

Am Fliegerhorst arbeiten während der Großübung etwa 500 Militärs befreundeter Nationen. Das größte Kontingent mit ungefähr 450 Soldatinnen und Soldaten stellen die USA. Dahinter folgt Rumänien mit 20, dazu Ungarn mit elf.

Die Verpflegung

Rund 150 der befreundeten Soldatinnen und Soldaten werden über die Truppenküche versorgt. Der übrige Teil verpflegt sich laut LTG 62 selbst oder nutzt die Verpflegungsangebote im Mannschaftsheim und im Kasino auf dem Gelände. Angaben zu täglich vertilgten Essensmengen macht die Luftwaffe nicht.

Die Unterbringung

Etwa 450 Amerikanerinnen und Amerikaner: US-Soldaten beim Beladen einer C-130 „Hercules“. © Quelle: Rainer Dröse

Der Fliegerhorst bietet nicht genug Unterkünfte für diese Menge an Personal. Deshalb nächtigen etwa 400 ausländische Soldatinnen und Soldaten während der Übung in den beiden Hotels am Flughafen Hannover, 100 weitere sind in einem dritten Hotel mitten in der Landeshauptstadt untergebracht.

Wie kommen die Militärs zur Basis?

Etwas mehr als 30 Kilometer liegen zwischen den Hotels und dem Fliegerhorst Wunstorf. Natürlich legen die Amerikaner, Rumänen und Ungarn den Weg nicht in mitgebrachten Autos oder mit der S-Bahn zurück. Aber: „In regelmäßigen Abständen wird eine konkrete Buslinie angeboten“, sagt Oliver Rohlfing von der Pressestelle des LTG 62. Die Fahrzeuge pendeln täglich zwischen 6 und 23 Uhr.

Die Anzahl der Flieger

Obwohl in Wunstorf etwa 40 deutsche A400M stehen, sind nicht alle am Übungsgeschehen beteiligt. Lediglich fünf Maschinen machen mit – als Truppentransporter und Tanker. Dasselbe gilt für die zehn C-130 „Hercules“ der amerikanischen Air National Guard. Die Rumänen fliegen einen kleinen Transporter des Typs Alenia C-27 „Spartan“.

2,4 Millionen Liter Kerosin

500.000 Liter am Tag: Zwei Soldaten betanken einen A400M am Fliegerhorst Wunstorf. © Quelle: Rainer Dröse

Damit „Air Defender“ reibungslos läuft, hat die Bundeswehr auf dem Wunstorfer Stützpunkt das größte Feldtanklager ihrer Geschichte errichtet. Es fasst 2,4 Millionen Kerosin. Damit versorgen 47 Spezialpioniere, US-Kräfte und die Ungarn nicht nur die Maschinen am Fliegerhorst. Sie liefern auch den Sprit, den die Tanker später im Übungsverlauf in der Luft an die Kampfjets abgeben. Zu Spitzenzeiten werden so allein in Wunstorf bis zu 500.000 Liter Kerosin am Tag verbraucht.

Drehkreuz Wunstorf

Nicht nur während des Manövers ist der Fliegerhorst von entscheidender Rolle. Über das LTG 62 wurden schon im Vorfeld 350 Tonnen Fracht aus den USA umgeschlagen, dazu landeten dort etwa 1200 amerikanische Soldatinnen und Soldaten. Die erste große C-17 „Globemaster III“ traf am Dienstag nach Pfingsten ein. Aus der Region Hannover heraus verteilten die kleineren A300 und C-130 dann Personal und Material an die anderen beteiligten Basen etwa in Schleswig-Holstein. Nach Übungsende am 23. Juni läuft die Logistikkette bis zum 30. Juni in umgekehrter Richtung.