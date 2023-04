Florida: Kongress verabschiedet Abtreibungsverbot nach sechster Schwangerschaftswoche

Ex-Präsident macht Aussage

Über Vermögen gelogen? Donald Trump wird fast sieben Stunden befragt

Am Donnerstagmorgen fährt die Wagenkolonne mit Donald Trump am Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin vor, am Abend fährt sie wieder davon. Offenbar gab es beim Ex-Präsidenten viel Redebedarf zu seinen Geschäftsmethoden. Er soll in Finanzakten sein Vermögen zu niedrig angegeben haben.