Die Teilmobilmachung in Russland sorgt für Aufruhr. Nachdem bereits auf Google die Suchanfragen zum Thema Ausreise stark zugenommen haben, sind andere schon mit dem Auto auf der Flucht. Vor der finnischen Grenze hat sich nun ein kilometerlanger Stau gebildet.

Wegen Teilmobilmachung in Russland: An der russisch-finnischen Grenze hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau mit ausreisewilligen Russen gebildet.

Kilometerlanger Stau an finnischer Grenze: Menschen versuchen, Russland fluchtartig zu verlassen

Für viele Menschen in Russland hat die angekündigte Teilmobilmachung offenbar vor allem für einen Gedanken gesorgt: Nichts wie raus aus dem Land. Nachdem bei Google bereits entsprechende Suchanfragen in die Höhe schnellten, kurzfristige Flugtickets von Moskau ins Ausland nur noch zu horrenden Preisen zu ergattern waren, zeigt sich der Fluchtgedanke nun auch an der finnisch-russischen Grenze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

35-Kilometer-Stau an Grenze zu Finnland

Wie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursierende Videos zeigen, hat sich vor dem EU-Land ein kilometerlanger Stau gebildet. Trotz Reiseverboten versuchen viele Russen, sich ins Ausland zu retten. Menschen stehen neben ihren Autos, unterhalten sich und hoffen augenscheinlich auf einen zeitnahen Grenzübertritt. Finnland ist das letzte Land, das seine Grenze noch für russische Zivilisten mit Schengen-Visa geöffnet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mehrere Journalisten, etwa Sotiri Dimpinoudis, berichten davon, dass die Autoschlangen am finnischen Grenzübergang Vaalimaa inzwischen eine Länge von bis zu 35 Kilometern erreicht hätten und stündlich länger werden sollen. Auch auf Webcambildern ist der Stau gut zu erkennen.

Das Hackerkollektiv „Anonymous“ weist auf einem seiner Twitter-Kanäle zudem darauf hin, dass inzwischen der Verkehr von Moskau nach St. Petersburg und weiter zur finnischen Grenze deutlich zugenommen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Putin hatte am Mittwochmorgen eine Teilmobilmachung angekündigt – nach zahlreichen Misserfolgen seines seit knapp sieben Monaten andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine. Bisher hatten dort Freiwillige gekämpft. Jetzt zwingt Putins Erlass die Menschen zum Kriegseinsatz. 300.000 Reservisten sollen bei der Teilmobilmachung zum Kämpfen in die Ukraine geschickt werden. Beobachter auch in Russland sprechen von einem verzweifelten Schritt des Kremlchefs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/jst