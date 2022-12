﻿Weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Berlin. Peter Ruhenstroth-Bauer ist Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit ihm über die Situation weltweit.

Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe © Quelle: Jim Rakete

Herr Ruhenstroth-Bauer, das Thema Flüchtlinge ist so brisant wie seit 2015 nicht mehr. Das hängt vor allem mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammen, neuerdings aber auch wieder mit dem wachsenden Zuzug über die Balkanroute. Wie ist Ihr Blick auf die Lage?

Die Zahl der Menschen auf der Flucht hat in diesem Jahr die traurige Marke von 100 Millionen weltweit überschritten. Wir blicken mit großer Sorge auf die Entwicklungen. Aber wir haben auch gesehen, welche positiven Kräfte aus diesen Krisen erwachsen können: Die Solidarität und Hilfsbereitschaft aus Deutschland für die Menschen aus der Ukraine ist weiterhin überwältigend. Dafür bin ich sehr dankbar, und diese Erfahrung stimmt mich vorsichtig optimistisch.

Klima ist ein wichtiger Fluchtgrund

In welchen Ländern sind die Nöte am größten? Und wie sehr hängen sie neben Krieg und Unterdrückung mittlerweile mit dem Klimawandel zusammen?

Besonders problematisch ist die Lage in Ländern wie dem Tschad, Südsudan oder Uganda, über die im Gegensatz zur Ukraine nur wenig berichtet wird. Sie zählen zu den zwölf Hilfsprojekten, die laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen stark unterfinanziert sind.

Der Klimawandel spielt beim Thema Flucht eine immer größere Rolle. Seine Auswirkungen befördern Vertreibungen und erschweren das Leben von denjenigen, die bereits entwurzelt sind: Über 70 Prozent der durch Konflikte vertriebenen Menschen kommen aus stark klimabedrohten Ländern. Wir sehen die verheerenden Konsequenzen am Horn von Afrika: Dort herrscht aktuell die schlimmste Dürreperiode seit über 40 Jahren.

Die deutsche Debatte entwickelt sich zunehmend in eine Richtung, in der der Tenor lautet: Da wir richtigerweise so viele Menschen aus der Ukraine aufnehmen und zudem nicht wissen, wie viele von dort noch kommen, müssen wir den Zuzug aus anderen Weltregionen begrenzen. Teilen Sie das?

Allen Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt und Vertreibung sind, müssen wir Schutz gewähren. Alle haben die gleichen Rechte, die unter anderem von der Genfer Flüchtlingskonvention garantiert sind. Aktuell wird bei uns die Debatte über Flucht und Asyl von den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine bestimmt: Millionen Kinder, Frauen und Männer aus diesem Land brauchen dringend unsere ganze Solidarität. Diese Unterstützung steht gleichermaßen allen geflüchteten Menschen zu, egal, woher sie kommen.

Welche anderen Möglichkeiten, als Geflüchtete bei uns zu beherbergen, bestehen aus Ihrer Sicht, um ihnen zu helfen?

Es gibt viele großartige Projekte in Deutschland, die sich für Geflüchtete einsetzen und in denen man aktiv werden kann. Aus meiner Sicht fängt Engagement aber schon im Kleinen an: im Gespräch mit Freund*innen, Kolleg*innen, oder wenn ich mich auf meinen Social-Media-Kanälen für Solidarität mit Menschen auf der Flucht ausspreche. Gerade in den kommenden Wintermonaten ist die Notlage von Flüchtlingen besonders akut, und sie benötigen jetzt schnelle Unterstützung, um sich und ihre Familien vor den eisigen Temperaturen zu schützen.