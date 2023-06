Geflüchtete auf Lampedusa: Verzweiflung auf engstem Raum

Das Lager für Geflüchtete auf Lampedusa wirkt wie ein Ort der Unsichtbarkeit, wie ein blinder Fleck. Es gibt kaum Bilder, kaum aktuelle Beschreibungen der Zustände dort. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im März Italien verurteilt, weil die Bedingungen vor Ort so schlimm sind, dass das Land gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verstoßen habe.

Ein Lager, das eigentlich nur für 400 Menschen ausgelegt ist, untergebracht in einem kleinen Tal in der Mitte der italienischen Insel, ist seit Jahresbeginn fast permanent überfüllt. Teilweise sollten achtmal so viele Menschen untergebracht worden sein wie erlaubt. Und nun hat sich die Lage weiter zugespitzt. Laut dem auf Mittelmeermigration spezialisierten Journalisten Sergio Scandura hielten sich am Freitag 3279 Personen in dem Lager auf. In den vergangenen 72 Stunden seien 4500 Menschen auf der Insel angekommen. Insgesamt sollen laut der Deutschen Presse-Agentur sei Jahresbeginn mehr als 30.000 Menschen im Hotspot auf Lampedusa angekommen sein.

Lampedusa – de facto ein Gefängnis?

„Die Menschen werden dort de facto inhaftiert“, sagt Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). In vielen Medienberichten ist von meterhohen Zäunen die Rede, von Soldaten, die diese bewachen. Es ist oft das Einzige, was Journalisten und Journalistinnen sehen können, die Zäune. Denn in den vergangenen Jahren sind keine ins Lager vorgelassen worden. „Es gibt dort keine ausreichende medizinische Versorgung – und das war auch schon vor der Ankunft der neuen Menschen dort so. Nach der Ankunft ist die Lage sehr angespannt. Wir sehen Bilder von Menschen, die dort in den Lagern auf den Straßen schlafen müssen“, berichtet Alaows.

Diese Zustände bestätigen auch andere Berichte. Tineke Strik, niederländische Abgeordnete des Europäischen Parlaments für die Groenlinks, hat Ende Mai den Hotspot auf Lampedusa besucht – und über ihre Eindrücke bei Twitter berichtet. Sie schreibt, dass sie von den schmutzigen Zuständen im Lager schockiert sei. Sie habe mit Minderjährigen gesprochen, die zehn Tage lang im Hotspot festgehalten worden seien und nicht ihre Eltern anrufen konnten, um ihnen mitzuteilen, dass sie die gefährliche Reise überstanden hatten.

Wie kann für Schutz gesorgt werden?

Die Situation Minderjähriger macht ebenfalls Alaows von Pro Asyl Sorgen: „Auch Kinder und Frauen leben in dem Lager auf Lampedusa, Menschen, die per Gesetz besonders schutzbedürftig sind. Wir zweifeln an, dass die Behörden vor Ort in der Lage sind, diese Schutzbedürftigkeit festzustellen.“

Seit dem 1. Juni 2023 hat das italienische Rote Kreuz, das Croce Rossa, das Management im Lager übernommen. Das schreibt die Hilfsorganisation Maldusa, die auf Lampedusa ansässig ist – bestätigt auch die Hilfsorganisation Seawatch gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Laut übereinstimmenden Informationen von Seawatch und Maldusa konzentriert sich die Arbeit des Croce Rossa darauf, unnutzbare Einrichtungen zu renovieren und nicht die Kapazitäten des Lagers zu erweitern.

Doch aus den Lagern kommen bis auf wenige Ausnahmen selbst keine direkten Informationen. Weder von Geflüchteten, noch von Hilfsorganisationen vor Ort. „Aus den Lagern selbst, etwa von Geflüchteten, hören wir sehr wenig“, sagt Alaows. „Wir haben in Moria erlebt, dass NGOs nur Zugang zum Lager erhalten, wenn sie nicht öffentlich über die Zustände sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Lampedusa genauso ist.“ Die Isolation der Geflüchteten sei systematisch.

Auf eine Anfrage des RND zur Situation im Hotspot auf Lampedusa hat das Croce Rossa bisher nicht reagiert. In seinen Stellenausschreibungen sucht die Hilfsorganisation für das Lager nicht nur Verwaltungsmitarbeiter oder Köche, sondern auch Kinderärzte, Allgemeinmedizinerinnen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Psychologinnen und Übersetzer. Die Hilfsorganisation Maldusa gibt an, überprüfen zu wollen, ob die Versprechen des Croce Rossa auch eingelöst werden.

Bereits im März 2023 war der Hotstop Lampedusa mit etwa 3000 Menschen vollkommen überfüllt. Menschen mussten damals auf den Straßen des Lagers schlafen. © Quelle: picture alliance / ROPI

Geflüchtete dürfen nicht zum Supermarkt

Giulia Messmer von Seawatch sagt, dass Hilfsorganisationen ansonsten keinen Zugang zu den Geflüchteten im Lager erhalten. „Auch die Lebensmittelversorgung ist knapp“, erklärt Messmer. Das Essen werde ausgeteilt, die Menschen dürften nicht einmal zum Einkaufen das Lager verlassen.

Sieben bis zehn Tage würden die Geflüchteten im Schnitt im Lager auf Lampedusa verbringen, schätzt Messmer. Dies könnte sich aber durch die neuen Pläne der EU zur Asylpolitik ändern. Denn beim letzten Asylgipfel der EU Anfang Juni einigten sich die Mitgliedsstaaten darauf, dass Asylsuchende bereits an den Außengrenzen Europas einen Antrag stellen können, um zu prüfen, ob sie überhaupt das Recht auf einen Asylantrag haben. Dafür soll es Asylzentren in Grenznähe geben, von wo aus Migrantinnen und Migranten direkt abgeschoben werden sollen – auch in sogenannte Drittstatten, darunter fallen Länder wie Tunesien oder Albanien.

Nun sorgt sich Seawatch, dass Hotspots auf Lampedusa für solche Verfahren an den Außengrenzen genutzt werden könnten. Die Aufenthaltsdauer könnte sich damit um Wochen verlängern – und das Lager wäre noch stärker überlastet, als es das ohnehin schon sei. Messmer sagt: „Wir fordern, dass alle Hotspots und Lager wie Lampedusa mit ihrem menschenunwürdigen Unterbringen abgeschafft werden und Menschen, die gerade übers Mittelmeer geflohen sind, die Unterstützung erhalten, die sie brauchen.“

Pro Asyl: Bundesregierung soll intervenieren

Auch Pro Asyl kritisiert die Asylpolitik der EU: „Das, was auf Lampedusa geschieht, ist ein Signal für das Scheitern der Pläne zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems“, sagt der flüchtlingspolitische Sprecher Alaows. Deutschland habe aber die Kapazitäten, diese Geflüchteten aufzunehmen. „Wir fordern die Bundesregierung auf, bei der schwierigen Situation auf Lampedusa zu intervenieren und mindestens Menschen, die Angehörige in Deutschland haben, aufzunehmen“, so Alaows.

„Das Lager auf Lampedusa, ebenso wie Moira vor zwei Jahren, soll ein Zeichen der Abschreckung sein. Doch Menschen, die flüchten, kommen nicht, weil sie so einen unglaublichen Bock auf so ein menschunwürdiges Lager wie Lampedusa haben, sondern weil sie in Lebensgefahr sind. Ob sie nun über Libyen oder aus Syrien kommen“, so der Sprecher von Pro Asyl.

„Tatort Mittelmeer“

Nicht nur bei Lampedusa zeigt sich die Schwierigkeit der europäischen Flüchtlingspolitik. Am frühen Morgen des 14. Juni war ein Fischkutter mit über 750 Menschen an Bord vor der griechischen Küste gesunken. Frontex und die griechische Küstenwache waren vor Ort – etwa 500 Menschen kamen ums Leben. „Das Mittelmeer ist zu einem Tatort geworden“, sagt Alaows über die Schiffskatastrophe. „Es ist gesichert, dass sowohl Frontex als auch Griechenland stundenlang und bei Tageslicht zugesehen haben, als das Boot in Seenot geriet. Das ist sowohl rechtlich als auch aus moralischer Sicht deutlich unterlassene Hilfeleistung. Das ist orchestrierte Sterbebegleitung.“ Pro Asyl prüft eine Klage gegen Griechenland und Frontex. „Pro Asyl ist in Kontakt mit unserer Partnerorganisation vor Ort. Wenn die Hilfsorganisationen mit den Betroffenen eine Klage erwägen, wird Pro Asyl sie selbstverständlich unterstützen. Das gilt auch, wenn Überlebende oder Angehörige der ertrunkenen Menschen sich an uns für Unterstützung rechtlicher Schritte wenden.“

Seawatch fordert in einem gemeinsamen offenen Brief mit 180 anderen Hilfsorganisationen, dass die Überlebenden der Katastrophe nicht in halb geschlossene Einrichtungen gesteckt werden, sondern sich frei bewegen können. Dazu müssten die genauen Umstände des Kenterns ermittelt werden – schließlich verdichteten sich die Hinweise, dass die Küstenwache selbst für den Untergang des Boots verantwortlich sein könnte und die griechischen Ermittler Beweise unterdrückten oder manipulierten.

Für Tareq Alaows von Pro Asyl zeigen die Schiffskatastrophe vor Griechenland und die Lage in Lampedusa deutlich: „Wir können nicht akzeptieren, dass wir eine Rechtsstaatlichkeit in Europa haben, die aber für eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht gilt.“