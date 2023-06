Geflüchtete in Deutschland: „Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ein Dreh- und Angelpunkt“

Berlin. In diesem Jahr ist die Flüchtlingssituation in Deutschland wieder in aller Munde. Die Kommunen ächzen angesichts fehlender Kapazitäten für die Aufnahme von Geflüchteten, es gibt so viele Asylanträge wie seit 2016 nicht mehr und angesichts vieler Krisen weltweit ist langfristig kaum ein Ende der Fluchtbewegungen absehbar. Gleichzeitig sorgen Pläne der EU für eine Reform des Asylrechts für große Kritik und die Bundesregierung hat eine endgültige Entscheidung über die Aufschlüsselung der Kosten für die Versorgung von Geflüchteten zwischen Bund und Ländern auf November vertagt.

Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zum Weltflüchtlingstag erklärt Joß Steinke, Bereichsleiter für Jugend und Wohlfahrt beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), an was es in Deutschland in der Debatte um die Geflüchteten hapert.

Herr Steinke, wie würden Sie die aktuelle Debatte um die Geflüchteten in Deutschland aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes beschreiben?

Für das Deutsche Rote Kreuz ist es immer wichtig, dass die Menschlichkeit im Mittelpunkt steht. Das ist eigentlich simpel, aber im Kontext von Flucht und Migration in der öffentlichen Debatte manchmal so schwierig. Wir erkennen jedenfalls an, dass Menschen aufgrund von verschiedenen Ursachen zum Beispiel nach Deutschland kommen und dass in den allermeisten Fällen Not dahintersteckt. Niemand verlässt freiwillig die Heimat. Und für uns ist es der Maßstab, dass wir die Menschen dann entsprechend menschlich behandeln. Vieles, was gerade diskutiert wird, hat die Gefahr, die Diskussion zu entmenschlichen. Und für uns ist es eben wichtig, wieder dahin zu kommen, dass wir sagen, es geht hier um Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, die Rechte haben.

Welche Aspekte der aktuellen Debatte über die Flüchtlingssituation kritisieren Sie?

Man kann zu dem Eindruck gelangen, dass wir momentan zwei parallele Diskussionen führen. Auf der einen Seite gibt es eine Diskussion über Flucht und Asylverfahren. Diese wird oft vor dem Hintergrund geführt, wie es gelingen kann, die Zahlen zu reduzieren und die Zugänge zu steuern und dass wir nicht überlastet werden. Auf der anderen Seite möchte die Bundesregierung Deutschland zu einem modernen Einwanderungsland machen.

Joß Steinke ist Bereichsleiter Jugend und Wohlfahrtspflege beim DRK. © Quelle: Gero Breloer / DRK

Zudem wird in Deutschland auch viel über sogenannte „Pull-Faktoren“ diskutiert, also etwa Maßnahmen, die Deutschland als Einwanderungsland angeblich anziehend machen. Wenn wir uns aber die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine anschauen, stellt das solche Thesen infrage: Deutschland hat den Ukrainerinnen und Ukrainern einen Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zum Bezug von Leistungen nach SGB II eröffnet. Trotzdem sind sehr viele Menschen und Familien etwa in Polen verblieben. Das belegt, dass Flucht und Migration doch ein wenig komplexer ist, als man es manchmal wohl gern hätte.

Sie spielen auch auf den EU-Kompromiss der vergangenen Woche an, demzufolge Asylverfahren deutlich verschärft werden sollen. In Deutschland gab es daran große Kritik. Wie bewerten Sie die Pläne der EU-Staaten?

Ich bin verhalten in der Frage, ob man mit der einen oder anderen politischen Entscheidung tatsächlich steuernd eingreifen kann. Für uns ist vor allen Dingen wichtig, was auf den Routen und in den Herkunftsländern eigentlich passiert. Wie geht man mit den Menschen um, die in die Grenzverfahren kommen? Werden sie festgehalten? Haben sie dort Zugänge zu angemessener Beratung? Wo werden sie dann hingeschickt? Da ist für uns noch sehr viel offen.

Das Positive an dem Kompromiss auf der EU-Ebene ist, dass die Länder die Bewältigung der hohen Zahl an Geflüchteten als gemeinsame Aufgabe konkret angehen, dass wir einem solidarischen System möglicherweise näher kommen. Es ist sehr wichtig und auch absolut überfällig, dass man nicht einfach sagt, es ist das Problem von Italien, wenn Menschen in Lampedusa ankommen, sondern dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben, die sich in effektiven Verteilungsmechanismen widerspiegelt.

Gerade in Deutschland klagen die Kommunen über fehlende Kapazitäten bei der Aufnahme von Geflüchteten. Ende 2022 lebten laut Bundesinnenministerium rund 1,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland, in diesem Jahr wurden bereits so viele Asylanträge gestellt wie seit 2016 nicht mehr. Können Sie die Klagen der Kommunen nachvollziehen?

Ja, wir können das auch auf vielerlei Weise auch selber nachvollziehen. Tatsächlich sehen wir, dass sehr viele Geflüchtete lange in Gemeinschaftsunterkünften oder auch Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben, was für den weiteren Integrationsprozess sehr schwierig ist. Wir sehen auch, dass die bürokratischen Prozesse zu lange dauern. Zudem wirken sich einige grundsätzlichen Problemlagen auf Geflüchtete besonders aus – zum Beispiel die mangelnde Verfügbarkeit an bezahlbarem Wohnraum.

Im Mai gab es ja auch einen Bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingssituation und wir hoffen, dass zumindest deutlich ist, dass wir, wenn alle an einem Strang ziehen, Integration besser organisieren können. Wir wünschen uns den Mut aller, Integration vom ersten Moment an mitzudenken und zu organisieren. Ich glaube, das würde vieles einfacher machen.

Wie könnte die Politik das aus Ihrer Sicht bewerkstelligen?

Zunächst einmal müssen die beiden Debatten über Asylverfahren sowie Deutschland als modernes Einwanderungsland übereinander gelegt und gemeinsam gedacht werden. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben Potenzial und auch Möglichkeiten, hier auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und Jobs anzunehmen. Es ist allgemein bekannt, dass wir Arbeitskräfte auf allen Ebenen benötigen, ob ungelernt oder als Fachkräfte. Das anzuerkennen und hier Wege zu finden, den Geflüchteten Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wäre eine wichtige Maßnahme.

Daneben müssen wir dauerhafte Strukturen schaffen und anerkennen, dass Migration etwas ist, mit dem wir auch in absehbarer Zukunft umgehen müssen. Dafür braucht es entsprechende Kapazitäten und Prozesse, die der Situation und den Menschen gerecht werden. Wir täten gut daran, wenn wir uns trauen, den Menschen, die nach Deutschland kommen, zu sagen: Wir nehmen Integration vom ersten Moment an in den Blick, wir schauen auf die Potenziale, die sie haben. Ich glaube, dann geht vieles einfacher. Das wird zum Teil aber nicht gemacht, sondern es wird eine Debatte geführt, die eher auf Abschottung aus ist, auf die Frage, wie wir möglichst Menschen wieder loswerden. Und das ist eher kontraproduktiv.

Glauben Sie, dass Deutschland vielleicht schon an der Grenze seiner Kapazitäten bei der Aufnahme von Geflüchteten angelangt ist?

Ich halte eine Diskussion über die Frage „Wo ist die Grenze?“ für kontraproduktiv. Eine solche Debatte ist dazu geeignet, Menschlichkeit in den Hintergrund zu rücken. Es geht eben darum, dass wir den vielen Menschen in Not, die zu uns gekommen sind, helfen müssen. Wir sollten anerkennen, dass Migration eine dauerhafte Aufgabe für uns alle ist – also für Kommunen, für Bund, für Länder, für die gemeinnützigen Organisationen. Und das heißt, dass man gut daran tut, bestimmte Strukturen vorzuhalten.

Nach den großen Fluchtbewegungen in 2015 und 2016 haben wir gesehen, dass viele Strukturen einfach runtergefahren wurden, als die Zahlen wieder rückläufig waren. Und jetzt steht man da und hat die Kapazitäten nicht mehr. Vielleicht ist es klug, darüber nachzudenken, wie man generell tatsächlich Strukturen vorhält mit den Organisationen, die hier sehr viel leisten. Auch mit ihren vielen Engagierten. Dass man versucht, dauerhafte Wege zu ermöglichen, damit eine gute Basis vorhanden ist, die immer tragfähig ist – auch wenn die Zahlen wieder hochgehen. Wir gehen angesichts der weltweiten Migration davon aus, dass es ein Phänomen ist, das auf absehbare Zeit nicht verschwindet.

Auf dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern im Mai hat die Bundesregierung eine zusätzliche Milliarde für die Versorgung von Geflüchteten zugesagt. Reicht das Geld oder teilen Sie die Kritik, dass es sich vielmehr um einen Tropfen auf den heißen Stein handelt?

Geld hilft ja meistens, aber mit dem Betrag werden die Grundprobleme eher nicht gelöst. Es braucht generell bessere Strukturen, um den Ländern und Kommunen Lasten abzunehmen. Ein Beispiel: Im DRK haben wir uns systematisch gefragt: Wie geht es eigentlich geflüchteten Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedarf? Und dabei haben wir festgestellt, dass es in der Regel dafür keine guten Verfahren gibt. In den Erstaufnahmeeinrichtungen fehlt Personal, das sich darum kümmert. Eine Art Screening für die Erfassung von Bedarfen gibt es nicht oder zu selten. Nur so könnte man aber in den Unterkünften tatsächlich darauf reagieren. In der Konsequenz sind die betroffenen Menschen nicht angemessen betreut und untergebracht. Hier ist noch viel zu tun.

Wie steht es um die Hilfsbereitschaft der Deutschen bei der Versorgung der Geflüchteten?

Die Hilfsbereitschaft in Deutschland spüren wir als Deutsches Rotes Kreuz sehr stark. Nur mit der Unterstützung vieler Engagierter ist es uns möglich, unser Potenzial bei der Versorgung Geflüchteter immer wieder anzuheben, wenn die aktuelle Situation dies braucht. Viele sind freiwillig dazu bereit, die Menschen an die Hand zu nehmen und zu begleiten. Das merken wir momentan wieder, seitdem viele Menschen aus der Ukraine zu uns kommen. Die Arbeit der Freiwilligen geht manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung etwas unter.

Der Umgang mit Geflüchteten ist in Deutschland immer eine Medaille mit zwei Seiten. Wir haben eine Gleichzeitigkeit zwischen einer großartigen Hilfsbereitschaft und einer eher technokratischen Ablehnungsrhetorik. Wir betonen natürlich lieber das Engagement, das ist auch zielführender. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns verstärkt um diejenigen kümmern, die nicht aus der Ukraine sind, sondern aus anderen Teilen der Erde nach Deutschland gekommen sind und teilweise seit langer Zeit in Gemeinschaftsunterkünften sitzen und einfach eine Chance brauchen.

Sie haben mehrfach den Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine als beispielhaft angeführt. Sehen Sie im unterschiedlichen Umgang mit Menschen aus Ländern außerhalb Europas ein strukturelles Problem, sogar Rassismus?

Ich sehe es auf jeden Fall als eine Situation, in der wir zwei sehr unterschiedlich behandelte Gruppen von Geflüchteten haben. Das ist offen und klar erkennbar: Eine Gruppe hat einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt, zum SGB II. Das hat Folgen bis hin zu medizinischer Behandlung und Ähnlichem. Die andere hat es nicht. Und das ist eine strukturelle Ungleichbehandlung.

Diese Ungleichbehandlung hat natürlich Auswirkungen. Denn die Menschen, die anders behandelt werden, sehen das. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie es als schwierig empfinden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns um diese Gruppe genauso kümmern, damit die derzeitige Ungleichbehandlung nicht als strukturell rassistisch empfunden wird.

Wie könnte diesem Problem entgegengewirkt werden?

Es muss eine bessere Balance stattfinden. Die Möglichkeiten, die wir den Ukrainerinnen und Ukrainern eröffnen, sind ein Erfolgsbeispiel. Wir sollten daraus lernen, denn es ist ein entscheidender Faktor, Menschen in Deutschland willkommen zu heißen und Zugänge zu ermöglichen.

Würde der Zugang zum Arbeitsmarkt wirklich alle Probleme lösen?

Nein, aber diese Zugänge sind sehr wichtig. Natürlich geht es nicht nur darum, sondern zum Beispiel um die Dauer einer Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Angemessene Beschulung ist an manchen Orten ein Problem, da fehlen teilweise etwa die Kapazitäten bei den Lehrkräften. Aber ich glaube, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt ein Dreh- und Angelpunkt ist – er ist entscheidend für Teilhabe. Und gleichzeitig kann man nicht von der Hand weisen, dass wir Arbeitskräfte, also nicht nur Fachkräfte, an allen Ecken und Enden tatsächlich benötigen.