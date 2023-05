Nach dem Flüchtlingsgipfel: Die Kommunen sind weiter unzufrieden

Newsletter „Kultur leben“

Kultur leben - KN-Newsletter am 11. Mai 2023 mit Tipps und Terminen

Volles Programm: Vier Premieren, neben „Rio - König von Deutschland“ am Landestheater in Rendsburg und „Allein in der Sauna“ auf dem Lore & Lay-Theaterfrachter an der Hörn stehen gleich zwei am Theater Kiel an. Im Musical „Alles Liebe, Linda“ spielt und singt Katharina Abt ein großes Solo, im zweiten Anlauf von Goldonis „Der Diener zweier Herren“ kommt Felix Zimmer als Einspringer groß raus. Und daneben gibt es viel Kunst zu erleben.