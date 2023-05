Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt: „Kein Ergebnis um jeden Preis“

Berlin. Um abzuschätzen, wie brenzlig Olaf Scholz die Debatte über eine härtere deutsche Asylpolitik auch in der eigenen Partei beurteilt, muss man noch einmal zurück nach Straßburg zu seinem Antrittsbesuch beim EU-Parlament. Eigentlich wollte der Bundeskanzler nach seiner Grundsatzrede über Europa am Dienstag dort noch mit Sozialdemokraten und Grünen sprechen. Doch dann hätte er am Nachmittag nicht in der Sitzung der SPD-Fraktion zu Hause sein und seine eigenen Abgeordneten einschwören können auf die harte Haltung des Bundes bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten. So hat er dem Vernehmen nach die Fraktion schon am Montag wissen lassen, dass er persönlich etwas zu der scharfen Auseinandersetzung mit Ländern und Kommunen – und eigenen Genossen – sagen wird. Und das fiel deutlich aus.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, beschrieb das am Mittwoch vor Beginn des Flüchtlingsgipfels im Kanzleramt so: „Sein Auftritt war energisch und entschlossen.“ Er habe den Abgeordneten „ins Stammbuch“ geschrieben, „dass es nicht nur ums Geld geht“. Mast: „Das hat er vermittelt in der ganzen Körperhaltung und Rhetorik.“ Es ging ihm wohl darum, Kritiker in den eigenen Bundestagsreihen zu überzeugen – wo doch schon SPD-Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in der Finanzierungsfrage gegen ihn schießen. Scholz findet die Klagen der Bundesländer überzogen. Während der Bund in den Miesen sei und 2022 mehr als 15 Milliarden Euro für Geflüchtete gezahlt habe, machten Länder und Kommen Überschüsse, heißt es. Da müsse eine solidarische Lösung her.

Vom Ergebnis des Flüchtlingsgipfels hängt viel ab

Scholz weht aber nicht nur ein scharfer Wind aus den Ländern entgegen, sondern auch vom eigenen Koalitionspartner, den Grünen. Parteichef Omid Nouripour und Fraktionschefin Britta Haßelmann legten einen Zehn-Punkte-Plan vor, wonach der Bund sehr wohl mehr finanzielle Verantwortung übernehmen solle als bisher zugesagt.

Vom Ergebnis des Flüchtlingsgipfels hängt für die Ampelregierung so vieles ab: Kommen die Kommunen mit dem Geld des Bundes für Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten klar? Hören die SPD-regierten Bundesländer auf, den Kanzler vor sich herzutreiben? Werden die Ausländerbehörden endlich digitalisiert, damit nicht mehr Berge von Akten angelegt und mit dem Auto hin- und hergefahren werden müssen? Schafft es Deutschland gemeinsam mit der EU, schon an deren Außengrenzen Menschen zu registrieren und eine Asylberechtigung zu prüfen? Können Abkommen mit Herkunftsländern abgeschlossen werden, damit diese ihre Bürgerinnen und Bürger – vor allem auch die Straftäter unter ihnen – zurücknehmen? Und: Kann das Thema endlich befriedet werden, damit der AfD nicht weiter Auftrieb gegeben wird? Der Bund bemüht sich jedenfalls um konsequentere Abschiebungen, auch wenn er lieber von „Steuerung“ spricht.

Die Chefinnen und Chefs der Landesregierungen gingen am Mittwochnachmittag mit einer geschlossenen Haltung ins Kanzleramt. In einem Beschlusspapier machten sie diesen Vorschlag für die Verhandlung mit Scholz: „Der Bund wird für das Jahr 2023 die Flüchtlingspauschale an die Länder um eine Milliarde Euro erhöhen, damit die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren.“

Länder fordern Verlässlichkeit und Planbarkeit

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), derzeitiger Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sprach von „Bewegung in der Diskussion“, was Flüchtlingshilfen für die Kommunen 2023 betreffe. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass es eine kurzfristige Einigung gebe – und eine langfristige Aufstockung der Hilfen zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden könnte. Schließlich kämen weiter Geflüchtete nach Deutschland: rund 25.000 Asylbewerber pro Monat.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gab sich kritischer: „Wir sind uns einig. Und wir brauchen ein Ergebnis. Teilergebnisse, die nicht ein Einstieg wären in eine dauerhafte Finanzierung, sind kein Ergebnis.“ Erforderlich seien „Verlässlichkeit und Planbarkeit“ für Landkreise, Städte und Gemeinden. Scholz müsse das Thema jetzt „zur Chefsache machen“, forderte Wüst. „Es darf hier kein dauerhaftes Feilschen geben.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte Mitte Februar mit Vertretern der Länder und Kommunen über die Flüchtlingspolitik gesprochen. Das Treffen ging im Streit zu Ende.

NRW-Ministerpräsident Wüst: „Jetzt ist der Bundeskanzler gefragt“ „Der Bund hat kein ausreichendes Problembewusstsein gezeigt in den letzten Wochen. Auch die Vorbereitung der heutigen Zusammenkunft belegt das leider.“ © Quelle: Reuters

Konsens herrscht zwischen Bund und Ländern aber in der Entschlossenheit, Asylbewerber ohne Anerkennungs- und Bleibeperspektive entschiedener als bisher von der Europäischen Union und damit auch von Deutschland fernzuhalten. Die EU-Kommission arbeitet an entsprechenden Plänen. Es gilt aber als zweifelhaft, dass es vor der Europawahl im nächsten Jahr eine Einigung gibt. Dafür müsste EU-Außengrenzenländern wie Italien, Spanien, Griechenland garantiert werden, dass sie nicht mit den Kosten und der Unterbringung von Geflüchteten alleine bleiben, wenn sie sie in Zentren an der Grenze unterbringen.

Wie viele Stunden die Sitzung im Kanzleramt dauern würde, wollte niemand prognostizieren. Weil erklärte: „Ich bin kein Freund von Nachtsitzungen.“ Dabei sei noch nie etwas Vernünftiges herausgekommen. Aber Nachtsitzungen gibt es immer wieder. Mast mahnte noch: „Es gibt kein Ergebnis um jeden Preis.“