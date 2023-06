Kleiner Parteitag der Grünen: Pro Asyl warnt Partei vor „Asylwende“

Berlin. Was die Stunde bei den Grünen geschlagen hat, lässt sich an der Tatsache ablesen, dass vor der Tür des Länderrates am Samstag im hessischen Bad Vilbel Menschenrechtsorganisationen protestieren werden, darunter Pro Asyl. Der Leiter ihrer Europaabteilung, Karl Kopp, wird deutlich. „Eine glasklare Menschenrechtsposition war immer Teil der grünen DNA“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Was jetzt geschieht, ist eine Asylwende der Grünen und der Ampel insgesamt und ein sehr riskantes Manöver. Man kann dabei viel Glaubwürdigkeit und Unterstützung verlieren.“ Pro Asyl jedenfalls sei „bitter enttäuscht und wütend“.

Seit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beim Rat der EU-Innenminister Asylverfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union zugestimmt hat, stürmt es in der Ökopartei. Familien mit Kindern sollen von den Außengrenzverfahren nicht ausgenommen werden, obwohl die Grünen es gefordert hatten. Zudem steht den Verfahren für Flüchtlinge aus Ländern mit geringer Bleibeperspektive keine echte Verteilung innerhalb der EU gegenüber; aufnahmeunwillige Staaten können sich freikaufen. Und schließlich hat Faeser mit voller Rückendeckung der grünen Außenministerin Annalena Baerbock verhandelt.

Gespaltene Meinungen bei den Grünen

Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden äußerten sich geteilt: Omid Nouripour und Britta Haßelmann sagten Ja zum Verhandlungsergebnis, Ricarda Lang und Katharina Dröge sagten Nein. Gespalten geht die Partei auch in den Kleinen Parteitag namens Länderrat – und zusätzlich missvergnügt, weil sie bei der Einigung auf das Gebäudeenergiegesetz von Vizekanzler Robert Habeck ebenfalls hinter ihren Zielen zurückblieb.

Im eigens nochmal überarbeiteten Leitantrag des Bundesvorstandes heißt es, bei der Einigung auf ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) gebe es „Verbesserungen, die ohne deutschen Einsatz in den Verhandlungen nicht zustande gekommen wären, zum Beispiel, dass allein reisende Kinder von den Grenzverfahren ausgeschlossen sein sollen, oder die Verankerung des Zugangs zu unabhängiger Rechtsberatung“. Doch sei das Gesamtergebnis „von den Positionen unserer Partei weit entfernt“. In den weiteren Beratungen zwischen dem EU-Rat, dem EU-Parlament und der EU-Kommission setze man nun auf weitere Verbesserungen.

Gemischte Reaktionen nach dem EU-Asylkompromiss Während der Deutsche Landkreistag von einer „überfälligen Einigung“ spricht, kritisiert der Verband Pro Asyl den Beschluss als „historischen Fehler“. © Quelle: Reuters

Der Grünen Jugend reicht dies nicht. Sie will mit Anträgen erreichen, dass der Länderrat die deutsche Zustimmung als falsch verurteilt – was Baerbock beschädigen würde – und die finale Zustimmung in der EU an Bedingungen knüpft. Letzteres gäbe neuen Ärger in Berlin und Brüssel.

Vom linken Flügel der Grünen verlautet, das Flüchtlingsthema sei „hochsensibel“, deshalb herrsche „viel Aufregung“ und große Frustration über Baerbock. Die Grünen dürften nicht zu einer „Abnickpartei“ werden, „die blind der Regierung folgt“. Mancherorts wurden Forderungen nach einem Sonderparteitag laut.

Karl Kopp von Pro Asyl hofft auf Korrekturen. „Die Regierungen müssen am Ende noch mal entscheiden, ob sie dem zustimmen“, sagte er dem RND. „Darum ist die Auseinandersetzung bei aller Trauer und Wut noch nicht zu Ende.“