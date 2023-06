Flug von russischer Regierungsmaschine in die USA gibt Rätsel auf

Moskau/Washington. Am Dienstag sorgte ein Flug einer russischen Regierungsmaschine für einige Spekulationen. Um kurz nach 9 Uhr Ortszeit hob eine Iljuschin Il-96-300 aus der russischen Regierungsflotte vom Heimatflughafen Moskau-Wnukowo ab. Ihr Ziel hieß Washington D.C. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges ist der Luftraum aller NATO-Länder für russische Flugzeuge aber gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgenommen von der Regelung sind spezielle Frachtflüge, beispielsweise um diplomatische Delegationen für Gespräche in andere Länder zu bringen. Schnell entbrannten in den sozialen Netzwerken erste Spekulationen über mögliche geheime Gespräche zwischen Russland und den USA zum Krieg in der Ukraine. Beim Onlinedienst „Flightradar24″ zählte der die Reise der Iljuschin zu den meist verfolgten Flügen des Tages.

Regierungsmaschine flog russische Diplomaten aus

Am Dienstagmittag brachte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums Licht ins Dunkele. Laut Maria Sacharowa holte die Regierungsmaschine in Washington russische Diplomaten ab. Diese seien von US-Behörden angewiesen worden, das Land nach Ablauf eines dreijährigen Aufenthalts zu verlassen. Sacharowa betonte allerdings, dass es sich in diesem Fall um keine Ausweisung handle. Viel mehr sei eine Arbeitsbeschränkung, die Washington für russische Auslandsvertretungen geschaffen habe, das Problem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das letzte Mal, dass ein Flugzeug der russischen Regierungsflotte nach Washington flog, liegt mehr als ein Jahr zurück. Im März 2022 sammelte ein Flugzeug desselben Modells in den USA russische Beamte ein, die von der US-Regierung als „Spione“ des Landes verwiesen worden waren.

RND/cb