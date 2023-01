Flugabwehr: Deutsche Patriot-Kampfstaffeln brechen nach Polen auf

Kein Anschluss unter dieser Nummer – das Ende der Telefonzelle

Als tragbare Telefone noch Zukunftsmusik waren, riefen die Deutschen unterwegs aus Telefonzellen an. In den vergangenen Jahren haben sie bereits deutlich an Bedeutung verloren. Ende des Monats stellt die Telekom den Betrieb nun endgültig ein. Ein letzter Einwurf.