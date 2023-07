Förderung schwarzer Studenten rechtswidrig: Wie bleibt der US-Campus divers?

Washington. Mit seiner Entscheidung gegen die Affirmative Action hat das Oberste Gericht der USA Hochschulen im ganzen Land in Aufruhr versetzt. Etliche Universitäten äußerten sich enttäuscht über das Urteil vom Donnerstag, das sie als Rückschlag für die Diversität kritisierten. Denn sie dürfen künftig nicht mehr gezielt die Studienplatzbewerbungen von Schwarzen und anderen Minderheiten fördern. Viele zeigten sich zwar optimistisch, neue Wege zu finden, um diese Studentinnen und Studenten zu rekrutieren. Die Praxis zeigt allerdings, dass mit einem Rückgang der Zahl von Studierenden aus Minderheiten zu rechnen ist.

US-Präsident Joe Biden erklärte, er sei mit der Entscheidung, dass die Affirmative Action verfassungswidrig sei, nicht einverstanden. Auch die Bevorzugung der Kinder von Alumni bei der Auswahl lehnte er ab, da diese tendenziell weißen, wohlhabenden Studierenden zugutekomme. „Wir sollten niemals zulassen, dass sich dieses Land von dem Traum wegbewegt, auf dem es gegründet wurde“, sagte Biden. „Wir brauchen einen neuen gesetzeskonformen Weg, der die Diversität schützt und Chancen erweitert.“

Eine gewaltige Herausforderung

Die Erfahrung aus US-Staaten, die Affirmative Action in der Vergangenheit verboten haben, zeigt jedoch, dass dies eine gewaltige Herausforderung sein wird. Als Alternative testeten Unis von Kalifornien bis Florida jahrelang Strategien, um für eine diverse Studierendenschaft auf ihrem Campus zu sorgen. Viele erleichterten den Zugang für Bewerberinnen und Bewerber aus ärmeren Familien, andere nahmen Topschulabsolventen aus jeder Gemeinde in ihrem Staat auf.

Ein klares Erfolgsrezept fand sich jedoch nicht. In Staaten, in denen die Hautfarbe oder die Abstammung von Bewerberinnen und Bewerbern bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden dürfen, gingen vielfach die Immatrikulationszahlen von schwarzen und hispanoamerikanischen Studierenden zurück. Das gilt vor allem für namhafte Colleges, an denen in der Vergangenheit überwiegend Weiße studierten. Am renommierten Amherst College etwa rechnet man mit einer Halbierung der Zahl schwarzer, hispanoamerikanischer und indigener Studierender infolge des Urteils.

In Erwartung der Entscheidung des konservativ dominierten Supreme Courts haben sich Hochschulen bereits auf einen Rückschlag vorbereitet. Manche erwägen, künftig mehr auf Bewerbungsschreiben zu setzen, um einen besseren Eindruck vom Hintergrund der Interessierten zu bekommen – eine Strategie, die auch das Oberste Gericht angeregt hat. Andere wollen gezielt in Regionen mit diverser Einwohnerschaft rekrutieren.

„Der sozioökonomische Status ist keine Stellvertreter­variable für Rasse“

Neun US-Staaten haben den leichteren Zugang für Minderheiten zu Unis bereits gekippt, angefangen mit Kalifornien 1996 bis hin zu Idaho im Jahr 2020. In Michigan hatten die Wählerinnen und Wähler sich 2006 gegen die Praxis ausgesprochen. Daraufhin richtete die renommierte University of Michigan mit speziellen Rekrutierungsprogrammen den Fokus auf Studierende aus Geringverdiener­familien. Dennoch sank der Anteil schwarzer Bachelorstudierender seitdem von 8 auf 4 Prozent.

Der Campus ziehe zwar mehr Geringverdiener an, daraus habe sich aber keine Diversität mit Blick auf Hautfarbe und Abstammung ergeben, sagt die zuständige Zulassungsdirektorin Erica Sanders: „Der sozioökonomische Status ist keine Stellvertreter­variable für Rasse.“ In den USA ist der Begriff „race“ (Rasse) zur Unterscheidung von Bevölkerungsgruppen anhand ihrer Hautfarbe üblich.

An weniger selektiven Hochschulen läuft es dagegen wesentlich besser: An der nahe gelegenen Eastern Michigan University stieg die Zahl der schwarzen Studierenden. Die Entwicklungen illustrieren einen Trend, auf den Fachleute hinweisen: dass Angehörige von Minderheiten sich eher für Orte entscheiden, an denen ihre jeweilige Community größer ist und wo sie sich daher willkommener fühlen.

Diese Erfahrung hat auch Odia Kaba gemacht, die in Ann Arbor aufwuchs, dem Sitz der University of Michigan. Da sie dort nicht auf Anhieb angenommen wurde, fing sie zunächst an der Eastern Michigan an und wollte dann nach dem ersten Jahr nach Ann Arbor wechseln. Allerdings berichtete ihre Schwester, die bereits dort studierte, von Diskriminierungen, denen sie als Schwarze an der Uni ausgesetzt sei. So seien etwa alle verstummt, wenn sie einen Raum betreten habe, und bei Gruppenprojekten sei sie übergangen worden.

Sie habe sich dann gefragt, warum sie dorthin gehen solle, erinnert sich die heute 22-jährige Kaba: „Ich hätte nur mit Leuten festgesessen, die mich nicht mögen.“ Sie blieb daher an der Eastern Michigan, wo sie in diesem Jahr ihren Abschluss in Volkswirtschaftslehre machte. Obwohl auch an dieser Hochschule die meisten Studierenden weiß seien, habe sie Anschluss gefunden.

Auch an der namhaften University of California in Berkeley und Los Angeles halbierte sich nach dem Verbot der Affirmative Action 1996 binnen zwei Jahren die Zahl der Einschreibungen von Schwarzen und Hispanics. Die Hochschule gibt seitdem viele Millionen Dollar aus, um etwa Studierende aus Arbeiterfamilien und besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler anzuwerben. Allerdings erhöhte sich dadurch nur der geografische Radius, nicht die ethnische Diversität: Schwarze machen heute in Berkeley nur noch 2 Prozent der Bachelorstudierenden aus, Hispanoamerikanerinnen und ‑amerikaner 20 Prozent.

