Ausgespäht und verprügelt: Folge 2 des Podcasts “Der Fall Lina E.”

Seit Jahren machen sich gewaltbereite Neonazis in Eisenach in Thüringen breit. Viele in der Stadt rätseln, wie man die Rechtsextremen wieder los wird. Eine linksextreme Gruppe aus Leipzig soll auf diese Frage ihre ganz eigene Antwort gehabt haben. Hören Sie hier die zweite Folge des RND-Podcasts „Der Fall Lina E.“

„Nazis jeden Tag bekämpfen“: Graffito an der Neonazi-Kneipe Bull’s Eye in Eisenach.

Leipzig. Ein Haus, das der NPD gehört und eine Neonazi-Kneipe, in der rechtsextreme Kampfsportler Bier trinken: Seit Jahren machen sich in Eisenach an mehreren Orten Rechtsradikale breit. Immer wieder verüben sie Übergriffe auf Menschen, die politisch anders denken als sie – oder die einfach nur so aussehen.

Die Opfer dieser Gewalt und Engagierte in Eisenach suchen nach Wegen, die Rechtsextremen wieder los zu werden. Doch die radikalen Strukturen in der Stadt konnten jahrelang wachsen. Und sie sind längst über die Grenzen von Eisenach hinaus bekannt.

Die linksextreme Gruppe, die es in Leipzig um Lina E. gegeben haben soll, soll für gleich mehrere Attacken auf Eisenacher Rechtsextreme verantwortlich sein. Ihre Opfer soll sie gezielt ausspioniert und die Angriffe genau geplant haben.

Podcast über Lina E.: Die Jagd auf Rechtsextreme

Was wird der Gruppe um Lina E. genau vorgeworfen? Wie soll sie sich ihre mutmaßlichen Opfer ausgesucht haben? Wie konnten in Eisenach jahrelang NPD-Kader und Neonazi-Schläger agieren? Und was sagen die Eisenacher zu den Attacken, die die mutmaßlichen Leipziger Linksextremisten begangen haben sollen?

Darüber hat ein Team der Leipziger Volkszeitung für den Podcast „Der Fall Lina E.“ unter anderem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Partei „Die Linke“ in Eisenach gesprochen. Sie erzählen davon, wie die Gewalt der Neonazis sie persönlich betroffen hat. Zudem befasst sich die zweite Folge der Serie zu linksextremer Gewalt damit, wie die radikale Gruppe um Lina E. ihre mutmaßlichen Opfer ausspioniert haben soll – und wie sie ihre Angriffe gezielt trainiert haben soll, etwa in einem alten Fabrikgebäude im Leipziger Westen.

All das hören Sie in der zweiten Folge des Podcasts „Der Fall Lina E.“ mit dem Titel „Ausgespäht und verprügelt: Die Jagd auf Rechtsextreme“.

Hier Folge 2 des Podcasts hören:

Die LVZ hat zum Fall Lina E. zusammen mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine fünfteilige Podcast-Serie produziert. Die erste Folge „Der Überfall: Nachts in der Nazi-Kneipe“ finden Sie hier.

Die dritte Episode, „Alles Bullenschweine? Wie die Polizei gegen Linksextremisten ermittelt“, erscheint am Donnerstag, 9. Februar, exklusiv auf LVZ+ und RND+. Sie finden sie dann unter lvz.de/lina und rnd.de/lina.