﻿Alles Bullenschweine? Folge 3 des Podcasts „Der Fall Lina E.“

Selenskyj fordert in Paris erneut Kampfjets und Langstreckenraketen

Nach seinem Besuch in London trifft sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend mit Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Paris. Während Selenskyj erneut seine Forderungen nach „starken Waffen“ bekräftigt, loben der deutsche und der französische Staatschef den Mut seines Volkes im Krieg.