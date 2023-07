Zwischen Rottweil und Raguhn-Jeßnitz: AfD-Chef Tino Chrupalla reitet die Erfolgswelle

Raguhn-Jeßnitz/Berlin. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt ist schon lange eine AfD‑Hochburg. Bereits bei der Landtagswahl 2016 kam die Rechtspartei hier auf 34 Prozent, ihren damals landesweit höchsten Wert. Am Sonntag könnte die AfD hier ihren ersten Bürgermeister im Land stellen. In der Stichwahl tritt der Landtagsabgeordnete Hannes Loth gegen den parteilosen Bewerber Nils Naumann an. Im ersten Durchgang hat Loth 40,7 Prozent der Stimmen geholt, Naumann kam auf 36,9 Prozent. Der Abstand lag bei weniger als 200 Stimmen. Rund 7800 Menschen sind wahlberechtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag vor der Wahl steht Parteichef Tino Chrupalla auf einem kopfsteingepflasterten Plätzchen in Jeßnitz, neben ihm der Bewerber Hannes Loth. Chrupalla muss nicht viel sagen. Er reitet souverän die Welle des bundesweiten Umfragehochs und der parteiinternen Euphorie, die sich nach dem Sieg Robert Sesselmanns bei der Landratswahl in Sonneberg breitgemacht hat. „Wir wollen nicht mehr 20, 30 Prozent, wir wollen 51 Prozent“, sagt Chrupalla, und die Menschen applaudieren. Dann schränkt er zur Sicherheit ein: „In Stichwahlen meine ich, da wollen wir mindestens 51 Prozent holen.“

Der CDU-Bewerber und ein weiterer parteiloser Kandidat schieden in der ersten Runde aus, eine Wahlempfehlung für die Stichwahl gaben sie nicht ab. Nils Naumann aber sei ein „U‑Boot der CDU“, sagen die AfD‑Wahlkämpfer, es könnte knapp werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jetzt wacht auch der Westen auf“

Chrupalla berichtet den Jeßnitzern von einem Auftritt im baden-württembergischen Rottweil mit Björn Höcke und dem Dresdner Europaabgeordneten Maximilian Krah. „Der Saal war überfüllt, jetzt wacht auch der Westen auf“, sagt er, und die ostdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer nicken. Sie dürfen sich als Avantgarde fühlen.

Robert Sesselmann, der AfD-Sieger aus Sonneberg, hatte sich eigentlich für Freitagabend angekündigt. Er sagte dann doch ab, dem Vernehmen nach soll er aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden, solange die Thüringer Kommunalaufsicht seine Verfassungstreue prüft. Nach dem Aufruhr um einen Thüringer Neonazi als Wahlhelfer der Sonneberger AfD will man keine unkontrollierbaren Bilder mehr.

Staatsanwaltschaft Halle erhebt Anklage gegen Höcke Dem Thüringer AfD-Fraktionschef wird die Verwendung von NS‑Vokabular bei einer Wahlkampfveranstaltung vorgeworfen. © Quelle: dpa

In Jeßnitz versammeln sich die treuen AfD‑Mitstreiter, sie sind sich einig in ihrer Wut auf Staat und Verfassungsschutz. „Wie kann ein Verfassungsschutzpräsident unsere Wähler als braunen Bodensatz bezeichnen?“, fragt Chrupalla rhetorisch in die Runde.

Kramer verteidigt Wortwahl „brauner Bodensatz“

Thüringens Landesverfassungschutzchef Stephan Kramer verteidigte derweil in der „FAZ“ seine Einschätzung, dass es in der Bundesrepublik „ungefähr 20 Prozent braunen Bodensatz“ gebe. „Die Aussage ist zugegeben provokant und pointiert, aber so war sie auch gemeint.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Jeßnitz sagt ein Mann im blauen AfD‑Shirt, er fühle sich „von diesem Staat bedrängt und bedroht“, weil er seine politische Meinung offen zeige. „Ich bin kein Nazi und möchte nicht als solcher bezeichnet werden“, fügt er an. Das Argument, dass Meinungsfreiheit nicht vor Widerspruch schützt, wischt er beiseite.

AfD-Kandidat stellt lokale Themen nach vorne

Der Mann, um den es eigentlich geht, steht derweil mit Basecap auf dem Kopf am Rand der kleinen Versammlung. Er komme mit allen vor Ort gut aus, sagt Hannes Loth, und habe im Wahlkampf bewusst auf lokale Themen gesetzt. Feuerwehr, Schule, Ortsteile.

„Wir rechnen uns gute Chancen aus“, sagte AfD‑Landeschef Martin Reichardt im Vorfeld. „Hannes Loth ist vor Ort bekannt, wir sind dort in der Kommunalpolitik gut verankert.“ Sachsen-Anhalts SPD‑Vorsitzender Andreas Schmidt hingegen warnte vor dem gelernten Landwirt Loth: „„Hannes Loth weiß ein bisschen was von Landwirtschaft und Naturschutz, aber von den sonstigen Realitäten des Landes nur sehr wenig“, sagte er. „Er kann dieses Amt nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Landtagsabgeordneter habe Loth bei einem Wahlkampfauftritt der damaligen Kanzlerin Angela Merkel „ein Politgaudi der untersten Schublade abgezogen“, er habe in der Gegen­kundgebung stundenlang getanzt und gesungen. „So einem Typen kann man doch nicht die Amtskette anvertrauen“, sagte Schmidt.

Seit acht Jahren wird demonstriert

Auch in Raguhn gibt es bereits seit 2015 regelmäßige Demonstrationen der AfD, organisiert von Loths umtriebigem Fraktionskollegen Daniel Roi; erst gegen Merkels Flüchtlingspolitik, dann gegen die Corona-Maßnahmen, anschließend gegen die Unterstützung der Ukraine und die hohen Energiepreise.

Die Aussagen auf den Demos würden immer radikaler, sagt ein AfD‑Funktionär. „Die Menschen warten auf den ‚großen Knall‘, das sagen viele. Da weiß ich auch nicht mehr weiter.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon nach der Landtagswahl 2016 räumte der unterlegene SPD‑Kandidat ein: „Wir haben den Staffelstab abgegeben, die AfD ist hier jetzt die Volkspartei.“ Die AfD hielt seitdem ihre Hochburg. Dennoch scheiterte ihr Kandidat bei der Landratswahl 2021 deutlich. Am Sonntag kann es anders kommen.

Die AfD hielt schon mehrere Rathäuser, deren Bürgermeister in ihrer Amtszeit zur Rechts­partei wechselten. Im Januar 2023 gewann ein AfD‑Kandidat die Wahl im winzigen thüringischen Örtchen Moxa. Raguhn-Jeßnitz wäre das erste Rathaus eines hauptamtlichen Stadtchefs, das die AfD in einer Wahl erobert.