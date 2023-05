﻿Was Deutschland über die Lage der Pflege im Land denkt

Berlin. Es gibt nur wenige politische Projekte, auf die das inflationär gebrauchte Wort „Jahrhundertreform“ tatsächlich zutrifft. Die Einführung der Pflegeversicherung Anfang 1995 ist zweifellos eine derartige Reform. „Es geht um mehr als Geld. Es wurde Aufmerksamkeit für ein Thema geschaffen, das bis dahin verdrängt war“, sagte einmal Norbert Blüm (CDU), der als Bundessozialminister diese fünfte Säule der Sozialversicherung auch gegen Widerstände in den eigenen Reihen und beim Koalitionspartner FDP durchgeboxt hatte.

Jahrelang funktionierte die Pflegeversicherung geradezu vorbildlich: In großer Zahl entstanden Pflegeeinrichtungen und -dienste, Hunderttausende Betroffene mussten nicht mehr zum Sozialamt, sondern konnten ihre Betreuung durch die Pflegeversicherung finanzieren. Doch der massive Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen gepaart mit einer chronischen Unterfinanzierung hat die Pflegeversicherung zum Problemfall werden lassen. Eine durchgreifende Verbesserung ist nicht in Sicht, eher eine weitere Verschlechterung. Durch die jetzt beschlossene Pflegereform werden zwar einige Leistungen verbessert. Doch die Entwicklung der Pflegesätze bleibt weit hinter der Preissteigerung zurück, sodass es trotz Reform zu einer „Entwertung“ der Leistungen aus der Pflegeversicherung kommt.

Deutschland schaut pessimistisch auf die Entwicklung der Pflegesituation

Auch die Bevölkerung schaut eher pessimistisch auf die Entwicklung der Pflegesituation. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Danach erwarten fast drei Viertel der Befragten, dass sich die Versorgung der Pflegebedürftigen in Deutschland verschlechtern wird.

Das ist aus heutiger Sicht tatsächlich nicht unrealistisch. Gab es 1999 erst zwei Millionen Pflegebedürftige, liegt die Zahl derzeit bei rund fünf Millionen. Das liegt nicht nur an der demografischen Entwicklung, sondern auch an einer zwischenzeitlich vorgenommenen Neudefinition der Pflegebedürftigkeit. Waren früher nur Menschen mit körperlichen Gebrechen erfasst, werden inzwischen auch demenzielle Erkrankungen, die in der Bevölkerung auch wegen der längeren Lebenserwartung zugenommen haben, berücksichtigt.

Die Finanzierung hielt und hält mit dem Wachstum der zu versorgenden Menschen aber nicht Schritt, was unter anderem an den Eigenanteilen im Pflegeheim ablesbar ist: Sie sind auf durchschnittlich 2500 Euro pro Monat angewachsen – was ein immer größerer Anteil der Pflegebedürftigen nicht mehr aus den eigenen Einkünften aufbringen kann. Deshalb steigen die Ausgaben der Kommunen für die Sozialhilfe von Pflegebedürftigen („Hilfe zur Pflege“) seit Jahren wieder an. Genau diese Entwicklung einzudämmen war einst einer der Gründe für die Einführung der Pflegeversicherung.

Hohe Belastung, schlechte Bezahlung: Warum es zu wenige Pflegekräfte gibt

Die chronische Unterfinanzierung hat zudem dazu geführt, dass in der Branche jahrzehntelang sehr niedrige Löhne gezahlt wurden. Erst durch gesetzliche Eingriffe hat sich die Situationen nunmehr etwas gebessert. Doch nach wie vor hat der Pflegeberuf einen schlechten Ruf, was zu einem akuten Fachkräftemangel in der Branche geführt hat. Derzeit stehen 100 gemeldeten Stellen für examinierte Pflegekräfte lediglich 33 Arbeitslose gegenüber. Die Lage dürfte sich weiter verschärfen, denn schon bis 2050 wird die Zahl der Pflegebedürftigen verschiedenen Prognosen zufolge auf rund sieben bis acht Millionen steigen – bei einem tendenziell sinkenden Arbeitskräfteangebot.

Für den Mangel an Pflegekräften wird in der Bevölkerung laut der Forsa-Umfrage nicht nur die schlechte Bezahlung verantwortlich gemacht, sondern auch die hohe physische und psychische Belastung.

Die fehlende Planbarkeit der Schichtarbeit und die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung werden ebenso als Gründe genannt. Fast zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, dass Deutschland angesichts des Fachkräftemangels mehr Pflegekräfte aus anderen Ländern anwerben sollte.

Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland: 38 Prozent der Deutschen sind dafür

Immerhin 38 Prozent der Befragten spricht sich allerdings dagegen aus – trotz der Personalnot. Und die Antwort auf die Frage, ob man eigene Angehörige selbst pflegen würde, macht deutlich, dass Deutschland weiter in hohem Maße auf die professionelle Pflege angewiesen ist und der Fachkräftemangel so leicht nicht zu überwinden sein wird.

Zwar geben knapp 60 Prozent der Bundesbürger an, sie könnten sich die Pflege von Angehörigen grundsätzlich vorstellen. Für immerhin fast 40 Prozent kommt das hingegen nicht infrage.

Dazu passt dann auch die Ansicht einer knappen Mehrheit in der Bevölkerung, wonach künftig mehr Menschen als heute in einer Pflegeeinrichtung versorgt werden (müssen). Gleichzeitig glaubt aber nur ein Fünftel der Befragten, dass das auch wirklich gut für die Betroffenen ist. 45 Prozent gehen dagegen davon aus, dass die Pflegebedürftigen zu Hause besser versorgt würden.

Diese Ambivalenz ist den Befragten offensichtlich bewusst: Immerhin 42 Prozent machen sich große oder sogar sehr große Sorgen, im Falle einer eigenen Pflegebedürftigkeit nicht ausreichend und angemessen versorgt zu werden.