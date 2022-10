Brasilianischer Forscher in Norwegen festgenommen - ist er ein russischer Spion?

In Norwegen ist ein Mann wegen des Verdachts der Spionage festgenommen worden. Dabei soll es sich laut seiner Papiere um einen Forscher aus Brasilien handeln. Der norwegische Geheimdienst vermutet allerdings, dass er in Wirklichkeit Russe ist.

Oslo. Ein Mann steht in Norwegen unter dem Verdacht, unter falscher Identität für Russland spioniert zu haben. Wie der norwegische Rundfunksender NRK am Dienstag berichtete, wurde der brasilianische Forscher am Montag auf dem Weg zur Arbeit an der Universität im norwegischen Tromsø festgenommen.

Der norwegische Geheimdienst PST vermutet demnach, dass er in Wirklichkeit Russe ist, für einen russischen Geheimdienst arbeitet und sich mit falschen Papieren im Land aufhält. Man habe darum gebeten, dass er ausgewiesen werde, da er eine Bedrohung für nationale Interessen darstelle, sagte die stellvertretende Geheimdienstchefin Hedvig Moe dem Sender.

Brasilianer erforscht die hybride Kriegsführung

Der Mann ist nach NRK-Angaben im Herbst 2021 mit einem Forscherauftrag an die Universität gekommen. Dort soll er unter anderem Teil einer Forschungsgruppe sein, die hybride Kriegsführung erforscht. Der Universitätsrektor Dag Rune Olsen bestätigte der Zeitung „Dagbladet“, dass er bereits am Montag von der Festnahme informiert worden sei.

Tromsø liegt im hohen Norden von Norwegen, wo das skandinavische Land weiter östlich auch an Russland grenzt.

RND/dpa