Lange war über die Ukraine-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz spekuliert worden. In der Nacht zu Donnerstag hat Scholz gemeinsam mit Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen Nachtzug nach Kiew bestiegen. Medien veröffentlichten erste Fotos der bedeutungsvollen Reise.

Von Warschau in die ukrainische Hauptstadt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in der Nacht zu Donnerstag zu seiner Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew aufgebrochen. Die italienische Zeitung „La Repubblica“ veröffentlichte Fotos aus dem Nachtzug, mit dem sich Scholz sowie Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und der französische Präsident Emmanuel Macron von der polnischen Hauptstadt Warschau aus auf den Weg nach Kiew begeben haben sollen.

Die Politiker hätten zu Beginn ihrer Reise in der Nacht zu Donnerstag etwa eineinhalb Stunden miteinander gesprochen, berichtet die Zeitung. Gut elf Stunden werde die Zugfahrt in die ukrainische Hauptstadt andauern, heißt es weiter.

Über mögliche Absprachen der Politiker zur weiteren Unterstützung der Ukraine ist im Vorfeld der Reise wenig bekannt geworden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte jedoch von Scholz eine eindeutigere Positionierung im Ukraine-Krieg. „Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen sich entscheiden“, sagte er am vergangenen Montag in einem Interview des ZDF-„heute-journals“ in Kiew. Es dürfe nicht versucht werden, einen Spagat zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland hinzubekommen.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog +++

Selenskyj wurde sowohl zum G7-Treffen Ende Juni im bayerischen Elmau als auch zum Nato-Treffen in Madrid eingeladen, um die Interessen seines Landes zu vertreten. Er habe dankbar die Einladungen zu den Spitzentreffen angenommen, teilte Selenskyj am Mittwochabend auf Twitter mit. Unklar blieb zunächst, ob der ukrainische Staatschef dafür sein Land verlassen wird oder wie bei anderen Treffen per Video zugeschaltet wird.

Es wird der erste Besuch des SPD-Politikers in der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffs auf das Land am 24. Februar sein. Seit Monaten fordern etwa der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk und Politiker aus der Union eine Reise von Scholz nach Kiew.

Seit Kriegsbeginn sind bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs nach Kiew gereist, um ihre Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land zu demonstrieren. Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur dorthin reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Die Ukraine hofft darauf, dass die EU sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni – unmittelbar vor dem G7-Gipfel vom 26. bis zum 28. Juni – offiziell zum EU-Beitritts­kandidaten erklärt.

