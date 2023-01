Frachtschiff aus der Ukraine im Bosporus auf Grund gelaufen

Dutzende Vermisste in Dnipro nach Raketenangriff – Selenskyj: „Wir kämpfen um jeden Menschen“

Nach dem verheerenden russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Dnipro am Wochenende werden in der ukrainischen Stadt noch immer viele Bewohner vermisst. Die Zahl der Toten stieg weiter an. Die Entwicklungen der Nacht im Überblick und ein Ausblick auf den Tag.