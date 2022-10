Steinmeier ruft zu Spenden auf: Hunger ist mit voller Wucht zurück

Frauen-Regionalliga Nord: Holstein Women deklassieren TV Jahn Delmenhorst

In der Frauen-Regionalliga Nord konnten die Holstein Women am Sonntag das Heimspiel gegen Jahn Delmenhorst trotz 0:1-Rückstand beeindruckend hoch mit 8:1 gewinnen. Ronja Jürgensen glänzte mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit und ebnete so den Weg zum ersten Heimerfolg.