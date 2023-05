Neuer Oberbürgermeister in Frankfurt: Warum dieses Foto historisch ist

Frankfurt/Main. „Mit dem heutigen Tag schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel auf.“ Diesen Satz sagte der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (40, SPD) bei seiner Amtseinführung am 11. Mai. Und es ereignet sich tatsächlich Historisches, was es in Deutschland zuvor noch nie gegeben hatte.

Mit dem Tag von Josefs Amtseinführung ist Frankfurt die erste Stadt in Deutschland, in der die drei höchsten politischen Ämter von Menschen besetzt sind, die nicht in Deutschland geboren sind. Denn neben Josef stammen auch die Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner und die Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (beide Bündnis 90/Die Grünen) nicht gebürtig aus Deutschland.

Syrien, Türkei und Iran

Die Familie des 1983 in Syrien geborenen Josef flüchtete nach Baden-Württemberg, als er Kind war. Später zog er zum Studium nach Frankfurt. „Als wir nach Deutschland kamen, da haben wir an vieles gedacht und vieles erwartet. Aber nicht, dass ich einmal Oberbürgermeister der fünftgrößten deutschen Stadt – unserer Heimat – werde“, erinnerte sich der 40-Jährige in seiner Antrittsrede. Auch seine Eltern waren am Donnerstag im Rathaus Römer dabei – ebenso wie seine Frau und die beiden kleinen Söhne.

Hilime Arslaner (52) wurde 1971 in der Türkei geboren und lebt seit ihrem fünften Lebensjahr in Frankfurt. In der Main-Stadt besuchte sie eine Grundschule sowie ein Gymnasium und studierte anschließend Volkswirtschaftslehre in Heidelberg. Nach Berufserfahrungen in verschiedenen Bereichen ist Arslaner seit 2011 Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. 2021 wurde sie zur Stadtverordnetenvorsteherin gewählt.

Nargess Eskandari-Grünberg (58) wurde 1965 in Teheran, der Hauptstadt des Irans, geboren. Im Alter von 20 Jahren flüchtete sie als Verfolgte des islamischen Regimes nach Deutschland und lebt seitdem in Frankfurt. Dort studierte sie Psychologie, wurde promoviert und betrieb später auch eine eigene Praxis als psychologische Psychotherapeutin. Von 2001 bis 2008 war Eskandari-Grünberg Stadtverordnete in Frankfurt, anschließend acht Jahre lang ehrenamtliche Dezernentin für Integration. 2018 wurde sie Dritte bei der Oberbürgermeisterwahl, bevor sie 2021 von der Stadtverordnetenversammlung zur Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt gewählt wurde.

Der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef bekommt bei seiner Amtseinführung von Hilime Arslaner und Nargess Eskandari-Grünberg die goldene Amtskette umgehängt. © Quelle: picture alliance/dpa | Arne Dedert

Eskandari-Grünberg und Arslaner überreichen Urkunde und Halskette

Die OB-Wahl in Frankfurt war nötig geworden, weil der damalige Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) im November 2022 abgewählt worden war. Später wurde der jetzt 64-Jährige wegen Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der AWO-Affäre vom Frankfurter Landgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach der Abwahl hatte Nargess Eskandari-Grünberg interimsmäßig die Geschäfte übernommen, sie überreichte am Donnerstag auch Josefs Urkunde – und legte ihm gemeinsam mit Hilime Arslaner die schwere Amtskette um. Zuvor hatte ihn Arslaner per Handschlag „auf die gewissenhafte Erfüllung“ seiner Aufgaben verpflichtet – wie es in der Hessischen Gemeindeordnung heißt.

Mike Josef: „Ich weiß, woher ich komme und das hat mich geprägt“

„Als Oberbürgermeister werde ich allen Menschen, egal woher sie kommen, auf Augenhöhe begegnen“, versprach Mike Josef bei seiner Antrittsrede. „Ich weiß, woher ich komme und das hat mich geprägt.“ Ende März war der SPD-Politiker in einem knappen Rennen von den Bürgerinnen und Bürgern zum neuen Stadtoberhaupt gewählt worden. In der Stichwahl hatte er 51,7 Prozent der Stimmen erhalten. Der 40-Jährige war bisher Planungsdezernent und Sportdezernent der Stadt, den Bereich Sport will er künftig mit ins Rathaus nehmen.

Josef nannte zahlreiche Themen, die angegangen werden müssten: bezahlbarer Wohnraum, Zugang zu guter kostenloser Bildung, Investition in Digitalisierung und in die Zukunft der Mobilität. Aber auch: Klimaneutralität bis 2035 und eine Verbesserung der Zustände im Bahnhofsviertel. Zudem wolle er Menschen für die Politik zurückgewinnen, die sich von der Demokratie abgewandt hätten. Auch gehe es darum, Alltagsrassismus und strukturelle Diskriminierungen abzubauen.

Er fühle Demut vor dem Amt. „Aber zugleich erfüllt es mich mit Freude und Begeisterung auf das, was vor uns liegt“, sagte der neue Rathauschef. „Wir haben die besten Voraussetzungen, wir haben allen Grund zur Zuversicht“, erklärte er etwa mit Blick auf die sprudelnden Gewerbesteuern in der Stadt. Die Amtszeit für einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin in Hessen beträgt üblicherweise sechs Jahre.

RND/nis mit dpa